Турецька Rocketsan готується до серійного виробництва протитанкових ракет UMTAS-GM (фото)

Дальність польоту боєприпаса складає 8 км. Водночас носієм може бути не тільки наземна техніка, але й гелікоптери, зокрема новітній ATAK 2.

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Турецька компанія Rocketsan розпочинає виробництво нової ракети UMTAS-GM для боротьби з танками. Про це повідомляє Army Recognition.

Генеральний директор турецького підприємства Мурат Ікінчі заявив, що до кінця 2023 планується розпочати серійне виробництво ракет. UMTAS-GM — це протитанкова система великої дальності, бойова система майбутнього. Радіус дії ПТРК — 8 км, а максимальна висота ураження цілі — 4 км. Протитанкову ракету планують встановлювати на наземну техніку, безпілотники та вертольоти, зокрема новітній ATAK 2.

UMTAS-GM можна запускати з наземної техніки

Ракета оснащена дворежимною головкою самонаведення: інерціальну навігаційну систему та глобальну систему позиціювання (GPS), що дозволяє уражати як нерухомі, так і рухомі цілі в будь-який час доби. Бойова частина здатна пробивати броню до 1200 мм. Тандемна бойова частина складається з двох ступенів: перша пробиває броню, а друга детонує всередині цілі, щоб завдати максимальної шкоди.

UMTAS-GM має довжину 1,9 метра, калібр — 160 мм і вагу 47 км. Максимальну швидкість ракета розвиває менше, ніж за 30 секунд польоту. Наразі ракета проходить випробування, щоб до кінця 2023 року вийти на готовність розпочати серійне виробництво.

Нагадаємо, 28 квітня на озброєнні російських військ помітили іранські ПТРК Dehlaviyeh, який є копією російського "Корнета".

2 травня турецький винищувач 5 покоління отримав офіційну назву Kaan. Найближчими роками планується завершити випробування бойового літака.