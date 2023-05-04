Отстранить Путина от власти. Эксперт рассказал, зачем в РФ организовали атаку БПЛА на Кремль

Взрывы в Москве запустили обсуждение, кто мог за этим стоять и зачем россияне инсценировали инцидент. Военный эксперт Олег Жданов считает, что таким образом оппозиция в стране-агрессоре хочет создать хаос, расшатать доверие общества к президенту РФ и отстранить его от власти.

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За атакой БПЛА на Кремль могут стоять российские политические силы, желающие отстранить президента РФ Владимира Путина от власти. Об этом Фокусу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Российская оппозиция понимает, что для того, чтобы "извиниться" перед Западом, нужно будет на кого-то возложить ответственность за организацию и начало этой войны. А на кого легче всего это возложить? На того, кто эту войну начал [Владимира Путина]", – комментирует Жданов.

По его словам, результатом атаки беспилотников 3 мая может стать отмена парада в День победы 9 мая. Что это значит для населения страны-агрессора? Люди могут сделать логический вывод, что власть в РФ слабая, что обещанных успехов на фронте нет, "славные" российские системы ПВО в Москве не могут защитить от атак дронов.

В российских политических силах, желающих возглавить Россию вместо Путина, сейчас есть возможность достичь своих целей, уверен военный эксперт. Жданов предполагает, что секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев такими шагами может делегитимизировать президента РФ, возложить на него ответственность за совершение военных преступлений, а затем создать условный "комитет спасения России", как это делалось в истории ранее.

"Выглядит так, что Российская Федерация сейчас между 1905 и 1917 годами, причем уже ближе именно к 17-му. На фронте полный провал, мобилизованные не очень хотят воевать. В стране — террористические акты, катастрофы, расшатывание власти, оппозиция поднимает голову и остался буквально один шаг, чтобы солдаты пришли и сняли "царя", – объясняет эксперт.

Атака БПЛА на Кремль: постпутинское будущее

Жданов уверен, что сегодня именно Николай Патрушев имеет большее влияние на ФСБ, чем Путин. И именно у него есть тесные связи с главой спецслужбы Александром Бортниковым (следует отметить, что осенью 2022 года The Times опубликовало обзор причин, благодаря которым российский президент решился напасть на Украину. Журналисты выяснили, что именно Патрушев и Бортников стали главными идеологами войны против Украины).

«Кто в РФ может выступить против этих структур? Кадыров? Но где он сегодня? Нет Кадырова, он спрятался. Он все понимает, ему нужно удержать ситуацию в самой Чечне. А что Пригожин? Он пытается глупыми политическими лозунгами спасти собственную ЧВК", — комментирует собеседник Фокуса.

Жданов предполагает, что Росгвардия под руководством ФСБ также может стать на сторону Совбеза.

О Патрушеве как человеке, в руках которого сконцентрировалась вся власть в РФ, журналисты пишут еще с прошлого года. Эксперты считают, что на "трон" в стране-агрессоре претендует сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев.

"Возможности в постпутинском будущем зависят от ресурсов, основная сила находится в руках чекистов и, в частности, их неформального лидера — Николая Патрушева", — высказывался по этому поводу бывший профессор Московского государственного института международных отношений политолог Валерий Соловей.

Жданов в свою очередь считает, что Патрушев с соратниками попытаются заявить, что Путин очень болен, не может выполнять свои обязанности, поэтому власть переходит в другие руки.

После этого возможны как минимум два сценария развития событий, добавляет он. Либо в стране начнется гражданская война с отделением республик, либо политическим силам удастся удержать ситуацию и они будут искать площадку, чтобы попытаться договориться с Западом.

Напомним, в среду, 3 мая, в РФ заявили, что Украина попыталась атаковать Кремль с помощью ударного беспилотника. Представители президента Российской Федерации утверждают, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два БПЛА.

Политолог Владимир Фесенко рассказал Фокусу, что президент РФ Владимир Путин может преследовать сразу несколько целей с помощью инсценировки атаки якобы украинских БПЛА на Кремль.