Відсторонити Путіна від влади. Експерт розказав, навіщо в РФ організували атаку БПЛА на Кремль

Вибухи у Москві запустили широке обговорення, хто міг за цим стояти та навіщо росіяни інсценували інцидент. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що таким чином опозиція в країні-агресорі хоче створити хаос, розхитати довіру суспільства до президента РФ і відсторонити його від влади.

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За атакою БПЛА на Кремль можуть стояти російські політичні сили, які хочуть відсторонити президента РФ Володимира Путіна від влади. Про це Фокусу розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Російська опозиція розуміє, що для того, щоб "вибачитись" перед Заходом, треба буде на когось покласти відповідальність за організацію та початок цієї війни. А на кого легше всього це покласти? На того, хто цю війну розпочав [Володимира Путіна]", — коментує Жданов.

За його словами, результатом атаки безпілотників 3 травня може стати скасування параду на День перемоги 9 травня. Що це означає для населення країни-агресора? Люди можуть зробити логічний висновок, що влада у РФ слабка, що обіцяних успіхів на фронті немає, "славетні" російські системи ППО в Москві не можуть захистити від атак дронів.

В російських політичних силах, що хочуть очолити Росію замість Путіна, зараз є можливість досягнути своїх цілей, впевнений військовий експерт. Жданов припускає, що секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев такими кроками може делегімітизувати президента РФ, покласти на нього відповідальність за скоєння воєнних злочинів, а потім зробити умовний "комітет порятунку Росії", як це робилось в історії раніше.

"Виглядає так, що Російська Федерація зараз між 1905 й 1917 роками, причому вже ближче саме до 17-го. На фронті повний провал, мобілізовані не дуже хочуть воювати. В країні — терористичні акти, катастрофи, розхитування влади, опозиція підіймає голову й залишився буквально один крок, щоб солдати прийшли та зняли "царя", – пояснює експерт.

Атака БПЛА на Кремль: постпутінське майбутнє

Жданов впевнений, що сьогодні саме Микола Патрушев має більший вплив на ФСБ, аніж Путін. І саме в нього є тісні звʼязки з директором спецслужби Олександром Бортниковим (варто зауважити, що восени 2022 року The Times опублікувало огляд причин, завдяки яким російський президент наважився напасти на Україну. Журналісти зʼясували, що саме Патрушев і Бортников стали головними ідеологами війни проти України).

"Хто у РФ може виступити проти цих структур? Кадиров? Але де він сьогодні? Немає Кадирова, він сховався. Він все розуміє, йому треба втримати ситуацію в самій Чечні. А що Пригожин? Він намагається дурнуватими політичними гаслами врятувати власну ПВК", — коментує співрозмовник Фокуса.

Жданов припускає, що Росгвардія під керівництвом ФСБ також може стати на бік Радбезу.

Про Патрушева як людину, в руках якої сконцентрувалась вся влада у РФ, журналісти пишуть ще з минулого року. Експерти вважають, що на "трон" в країні-агресорі претендує син секретаря Радбезу РФ Дмитро Патрушев.

"Можливості в постпутінському майбутньому залежать від ресурсів, основна сила знаходиться в руках чекістів і, зокрема, їхнього неформального лідера — Миколи Патрушева", — висловлювався з цього приводу колишній професор Московського державного інституту міжнародних відносин політолог Валерій Соловей.

Жданов своєю чергою вважає, що Патрушев з соратниками спробують заявити, що Путін геть хворий, неспроможний виконувати свої обовʼязки, тому влада переходить в інші руки.

Після цього можливі як мінімум два сценарії розвитку подій, додає він. Або в країні почнеться громадянська війна з відділенням республік, або політичним силам вдасться втримати ситуацію і вони будуть шукати майданчик, що спробувати домовитись з Заходом.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, у РФ заявили, що Україна спробувала атакувати Кремль за допомогою ударного безпілотника. Представники президента Російської Федерації стверджують, що російським військовим та спецслужбам вдалося вивести з ладу два БПЛА.

Політолог Володимир Фесенко розповів Фокусу, що президент РФ Володимир Путін може переслідувати відразу кілька цілей за допомогою інсценізації атаки нібито українських БПЛА на Кремль.