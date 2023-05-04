Выдворение граждан РФ из Крыма будет проводиться в индивидуальном порядке, — Ташева

По информации представителя президента Украины в АРК, коллективное выдворение не предусмотрено Международным правом. Некоторые категории граждан РФ смогут получить вид на жительство в Украине

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Граждан России, которые незаконным путем переехали в Крым после начала оккупации полуострова будут выдворять с территорий Украины исходя из индивидуальных решений. Об этом в четверг, 4 мая, рассказала постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью для издания "Укринформ".

По словам Ташевой, все россияне, которые въехали в Крым после 2014 года являются колонизаторами и соучастниками преступления.

"Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они — соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории", — отметила она.

По словам Ташевой, поскольку коллективное выдворение не предусмотрено Международным правом, депортация граждан России будет проводиться по принятию индивидуальных решений.

"Это очень важно отметить, потому что российская пропаганда распространяет откровенную ложь, мол, из Крыма будут выдворять крымчан. Поэтому подчеркиваю, что полуостров должны покинуть только российские граждане, которые нарушили условия въезда", — отметила представитель президента в АРК.

Относительно россиян, которые захотят остаться, Ташева уточнила, что некоторые категории смогут получить вид на жительство в Украине после подачи официального запроса на проживание в украинские миграционные органы.

"Например, это будет касаться представителей коренного народа, которые являются репатриантами. А это тысячи людей, которые в 2014 году начали процедуру получения украинского гражданства и не успели этого сделать. Также это, например, может касаться адвокатов политзаключенных, родных незаконно заключенных, еще ограниченной категории людей, которые помогали и поддерживали Украину", — подытожила она.

Напомним, по информации Ташевой от 10 апреля, население в Крыму не планирует выходить против ВСУ с оружием, когда придет время освобождать полуостров от оккупации РФ.

25 апреля стало известно, что Украина уже готовит план первоочередных мероприятий для оккупированного Крыма. Речь идет о восстановлении законных администраций до нормализации повседневной жизни граждан.