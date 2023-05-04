Видворення громадян РФ з Криму проводитиметься в індивідуальному порядку, — Ташева

За інформацією представниці президента України в АРК, колективне видворення не передбачене Міжнародним правом. Деякі категорії громадян РФ зможуть отримати посвідку на проживання в Україні

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Громадян Росії, які незаконним шляхом переїхали до Криму після початку окупації півострова, виправлятимуть з територій України, виходячи з індивідуальних рішень. Про це у четвер, 4 травня, розповіла постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв'ю для видання "Укрінформ".

За словами Ташевої, всі росіяни, які в'їхали до Криму після 2014 року, є колонізаторами та співучасниками злочину.

"Всі російські громадяни фактично є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони — співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території", — зазначила вона.

За словами Ташевої, оскільки колективне видворення не передбачено Міжнародним правом, депортація громадян Росії проводитиметься у форматі прийняття індивідуальних рішень.

"Це дуже важливо зауважити тому, що російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, з Криму депортуватимуть кримчан. Тому наголошую, що півострів мають покинути лише російські громадяни, які порушили умови в'їзду", — зазначила представниця президента в АРК.

Щодо росіян, які захочуть залишитись, Ташева уточнила, що деякі категорії зможуть отримати посвідку на проживання в Україні після подання офіційного запиту на проживання в українські міграційні органи.

"Наприклад, це стосуватиметься представників корінного народу, які є репатріантами. А це тисячі людей, які у 2014 році розпочали процедуру набуття українського громадянства і не встигли цього зробити. Також це, наприклад, може стосуватися адвокатів політв'язнів, рідних незаконно ув'язнених та ще обмеженої категорії людей, які допомагали та підтримували Україну", — підсумувала вона.

Нагадаємо, за інформацією Ташевої від 10 квітня, населення в Криму не планує виходити проти ЗСУ зі зброєю, коли настане час звільняти півострів від окупації РФ.

25 квітня стало відомо, що Україна вже готує план першочергових заходів для окупованого Криму. Йдеться про відновлення законних адміністрацій до нормалізації повсякденного життя громадян.