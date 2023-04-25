Звільнення Криму: Україна вже готує план першочергових заходів для населення

За словами постійної представниці президента в Криму Таміли Ташевої, одне з головних завдань після звільнення півострова – це відновлення публічних органів влади, серед яких військові та військово-цивільні адміністрації.

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Україна вже готує план першочергових заходів для окупованого Криму Йдеться про відновлення законних адміністрацій до нормалізації повсякденного життя громадян. Про це заявила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева 25 квітня на форумі "Крим Wave", пише Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

За її словами, Україна не має іншої дороги, окрім як звільнити Крим.

"У нас є доручення президента з розробки та підготовки плану першочергових заходів у Криму, які будуть проводитись одразу після його деокупації. Від держорганів ми вже отримали осмислені відповіді", — сказала Ташева.

За її словами, одне з головних завдань після звільнення півострова – це відновлення публічних органів влади, серед яких військові та військово-цивільні адміністрації. Потім нормалізація повсякденного життя. Крім того, потрібно буде верифікувати всі ухвалені в період окупації Криму рішення.

Як повідомляє відомство, Ташева під час виступу також розповіла про спротив російської окупації на півострові.

За її словами, у Криму присутні цілі рухи, такі як "Жовта стрічка", "Кримські бойові чайки", "Атеш" та інші. Крім того, деякі люди наважуються на одиничний протест. Вони пишуть на стінах будівель написи: "ЗСУ йдуть", а також підіймають українські прапори.

Раніше 25 квітня журналісти NYT заявили, що Україна готує до 50 тисяч осіб для весняного контрнаступу. Так, операція, швидше за все, проходитиме на півдні країни, в тому числі вздовж берегової лінії України на Азовському морі, неподалік анексованого Росією Криму.

Ще нагадаємо, що в ГУР відповіли на звинувачення РФ в атаці на Сімферополь. У Міноборони РФ заявили, що нібито Україна атакувала Чорноморський флот та цивільну інфраструктуру Криму, скориставшись гуманітарним коридором для "зернової угоди". Представник ГУР відповів, що останні події на півострові пов'язані тільки з військовими об'єктами.