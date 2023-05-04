F-16 – не табу. Нидерланды ведут переговоры по истребителям для Украины, – премьер

Амстердам уже поставляет Киеву другую военную технику для защиты от российской агрессии, в частности, гаубицы и танки Leopard.

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В четверг, 4 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Амстердам работает с государствами-союзниками по вопросу поставок современных самолетов в Украину. Однако пока окончательное решение не достигнуто.

"По поводу F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема", – сказал Рютте.

Глава правительства Нидерландов сравнил передачу современных самолетов Украине с поставками других видов оружия, в частности гаубиц и танков Leopard.

"Это достигло завершения, и сейчас мы работаем над этим. Сейчас мы уже поставляем другую технику в Украину. По F-16 мы ищем поддержки парламента и правительства", – добавил он.

Напомним, 2 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская армия получит истребители F-16, но вопрос зависит от результатов контрнаступления. По его мнению, если бы у ВСУ были такие истребители уже сейчас, контрнаступление началось бы гораздо быстрее. Также это решение сохранило бы гораздо больше жизней украинских военных и гражданских.

29 апреля представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что переданные западными партнерами системы ПВО не могут покрыть и защитить всю территорию Украины. Это и есть одна из ключевых причин, почему мы нуждаемся в поставках истребителей F-16.