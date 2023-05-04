F-16 – не табу. Нідерланди ведуть переговори щодо винищувачів для України, – прем'єр

Амстердам уже постачає Києву іншу військову техніку для захисту від російської агресії, зокрема гаубиці й танки Leopard.

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У четвер, 4 травня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що Амстердам працює з державами-союзниками щодо постачання сучасних літаків в Україну. Однак поки що остаточного рішення не досягнуто.

"З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо дуже щільно з Бельгією, Данією, Великобританією, іншими партнерами, щоб завершити це. Ми ще не наблизилися до цього. Це дуже чутлива тема", — сказав Рютте.

Голова уряду Нідерландів порівняв передачу сучасних літаків Україні з постачанням інших видів зброї, зокрема гаубиць та танків Leopard.

"Це дійшло до завершення, і зараз ми працюємо над цим. Зараз ми вже постачаємо іншу техніку в Україну. Щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту та уряду", — додав він.

Нагадаємо, 2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українська армія отримає винищувачі F-16, але питання залежить від результатів контрнаступу. На його думку, якби в ЗСУ були такі винищувачі вже зараз, контрнаступ розпочався б набагато швидше. Також це рішення зберегло б набагато більше життів українських військових та цивільних.

29 квітня представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що передані західними партнерами системи ППО не можуть покрити та захистити всю територію України. Це і є одна з ключових причин, чому ми потребуємо постачання винищувачів F-16.