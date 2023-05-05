"В начале мы ничего не знали": украинские бойцы рассказали, как их готовят к контрнаступлению

Журналисты рассказали об учебной операции, в рамках которой бойцы должны были пройти лес, запустить дрон для разведки, передать координаты артиллерийскому подразделению, а затем подготовиться к штурму.

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Украинские бойцы Национальной гвардии готовятся к контрнаступлению Сил обороны. Они рассказали Associated Press о том, как проходит подготовка.

Издание пишет, что корреспонденты пообщались с отрядом, который является частью бригады, готовящейся к контрнаступлению. В нем служат бойцы в возрасте от 22 до 51 года. Подготовка продолжается на протяжении нескольких месяцев.

По словам бойцов, они тренируются со старым оружием. Они боятся, что сейчас у них еще недостаточно подготовки, однако, когда придется время, будут готовы. Правда, они сами не знают, когда и где начнется контрнаступление.

"Мы готовимся к большим операциям прямо сейчас. Никто не скажет нам, что они собой представляют. Мы получим приказ — может быть, завтра, может быть, через месяц, мы не знаем — идти в точку "Х", — сказал один из командиров отряда, известный под позывным Грюнвальд.

Журналисты рассказали об учебной операции, в рамках которой бойцы должны были пройти лес, запустить дрон для разведки, передать координаты артиллерийскому подразделению, а затем подготовиться к штурму. Самое главное – чтобы их никто не заметил.

Сообщается, что при выполнении учебного задания бойцы использовали только компасы, чтобы обойти российскую РЭБ.

"В начале войны мы ничего не знали, а теперь стали более опытными", — сказал военнослужащий по имени Сергей.

Издание написало, что после долгой "прогулки" члены отряда добрались до указанной точки, чтобы запустить разведывательный дрон. В конце концов, они вышли через восемь часов, пройдя 18 километров через болота, грязь и кусты. Координаты, которые они отправили, были немного ошибочными, так как не попали в ключевые цели на позициях противника.

"Личный состав выполнил задачу на 90%", — сказал командир отряда Мажор. В реальном сражении подобная операция занимает дни, а тщательное планирование проводится заранее.

Напомним, что ВСУ с помощью гранаты уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Бойцы авиаразведки 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую технику на Бахмутском направлении.

Еще сообщалось, что бойцы 108 ОГШБ показали от первого лица, как ведут и направляют боевой дрон прямо на место базирования российских оккупантов, после чего раздается масштабный взрыв. На кадрах видно, как боевой дрон 108 ОГШБ исследует территорию, обнаруживает блиндаж, где находится по меньшей мере около 4 российских военных, после чего стремительно направляется к месту дислокации оккупантов и детонирует.