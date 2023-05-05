Учения или диверсии: Россия внезапно наращивает флот в Северном море, — СМИ (фото)

По данным Вооруженных сил Норвегии, сейчас активность российских кораблей в Северном море заметно выше, чем в прошлые годы. Первым неожиданное появление пяти кораблей заметил представитель Военно-морского института США.

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Норвежские военные отмечают присутствие нескольких российских кораблей в международной акватории Северного моря. За последние два месяца активность российского флота возросла, сообщает Nettavisen со ссылкой на заявление военнослужащих.

Появление новых военных кораблей связывают с "Днем победы" 9 мая, но сейчас активность заметнее, чем в прошлые годы.

Представители Норвегии продолжают отслеживать присутствие россиян. Корабли ВМФ РФ находятся в международных водах, что вполне законно, но примечателен сам факт.

Первым неожиданное появлении пяти кораблей российских ВМС в Северном море заметил аналитик Военно-морского института США с псевдонимом HI Sutton.

По его словам, судна вышли из российских портов в Балтийском море предположительно на учения.

Охотник за подводными лодками "Вице-адмирал Кулаков" в Северном море

Представители Норвегии не впервые отмечают активность российского флота, в феврале разведслужбы страны сообщили, что РФ начала развертывать в Балтийском море корабли с тактическим ядерным оружием, это произошло впервые за последние 30 лет. В совместном расследовании скандинавских стран говорилось, что российские военные и другие суда ведут сбор данных в Балтийском и Северном морях, чтобы устроить последующие диверсии на ветровых электростанциях, газопроводах и повредить кабели связи.

Напомним, что 26 апреля истребители НАТО перехватили несколько самолетов российских ВВС над Балтийским морем. Подобное регулярно происходит в этом регионе.

Также сообщалось, что 20 марта в РФ подняли в воздух истребитель из-за ядерных бомбардировщиков США. Американские самолеты находились недалеко от акватории Балтийского моря.