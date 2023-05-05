РФ работает на войну: Индия хочет локализовать производство российского оружия, – СМИ

Из-за вторжения в Украину индийское правительство хочет локализовать российское оружие, чтобы производить его для собственных нужд. Кооперация возможна не только с Кремлем, но и с другими странами.

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После встречи министров обороны РФ и Индии был оформлен план производства российского оборонного оборудования и запчастей на индийской территории. Об этом сообщает Defense News.

Министр обороны Раджнатх Сингх встретился с российским министром Сергеем Шойгу. В ходе встречи на Шанхайской организации сотрудничества стороны обсудили промышленное партнерство. РФ может принять участие в программе "Made In India", которая направлена на увеличение внутреннего производства в Индии. В настоящее время зависимость индийской армии от РФ в закупках оружия составляет 60%, поэтому индийское правительство пытается создать совместные предприятия по развитию отечественной промышленности.

С российской стороны в совместных с Индией проектах могут принять участие: "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", НПО Машиностроение, вертолеты России, Алмаз-Антей, Центр судоремонта "Звезда" и ряд других. Бывший финансовый советник Минобороны Индии Амит Коушиш заявил, что индийские компании могут производить широкий спектр деталей, однако он сомневается, что сделку удастся реализовать. Нужно многоуровневое сотрудничество.

Поэтому Амит Коушиш считает, что индийские компании могут разрабатывать продукцию по собственным проектам со странами, которые тоже используют российское вооружение. Также Виаджиндер Такур, эксперт по российским вопросам, заявил, что РФ может оказаться неспособной помочь Индии локализовать производство. Сейчас вся российская оборонка сосредоточена на том, чтобы производить оружие для войны против Украины.

"В долгосрочной перспективе лучшим вариантом для Индии есть локализация производства запчастей для российского оборудования", — пояснил Такур.

Напомним, 25 марта СМИ писали, что между РФ и Индией назревает новый конфликт, поскольку Кремль не может удовлетворить спрос на поставку оружия.

10 апреля в МИД Украины заявили, что Зеленский ожидает звонка от премьер-министра Индии Наредры Моди.