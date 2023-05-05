"До конца предан присяге": на фронте погиб отец двоих детей из Волынской области

По информации мэра города Ковель, Сергей отправился защищать Украину на второй день полномасштабного вторжения ВС РФ. У погибшего военнослужащего остались супруга и двое сыновей.

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Еще один доброволец — украинский защитник Сергей Козуля родом из Волынской области — погиб на одном из восточных направлений фронта в борьбе за территориальную целостность Украины. Об этом 4 мая сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка на своей странице в Facebook.

"С горечью и болью сообщаю, что община Ковеля потеряла еще одного воина. 3 мая 2023 года в результате смертельного ранения на востоке погиб ковельчанин Козуля Сергей Иванович. Его не стало в боях на одном из восточных направлений фронта", — сообщил Чайка.

Что известно о Сергее Козуле

Сергей Козуля вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину — 25 февраля 2022 года. Козуля служил стрелком в составе 100-й отдельной бригады Территориальной обороны в воинской части А7063.

"Сергей до конца оставался преданным присяге на верность украинскому народу. Теперь защитнику останется навсегда 39 лет. У него остались двое сыновей и жена. Соболезнования родным, близким, друзьям, всей нашей общине. Светлого покоя души Героя и молитвенного сопровождения", — пишет мер Ковеля.

Игорь Чайка уточнил, что о дате и месте прощания с защитником будет известно сразу же после того, как его тело доставят в Ковель.

Напомним, 30 апреля, в боях за Украину погиб легендарный зенитчик Андрей Линийчук с позывным "Кельт", сбивший наибольшее количество количество вражеских воздушных целей — 15 вражеских БПЛА "Орлан".

24 апреля на фронте погиб радиоведущий Дмитрий Сирык, который вернулся в родной Северодонецк, где и встретил с семьей полномасштабное вторжение.