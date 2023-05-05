"До кінця відданий присязі": на фронті загинув батько двох дітей із Волинської області

За інформацією мера міста Ковель, Сергій ухвалив рішення захищати Україну на другий день повномасштабного вторгнення ЗС РФ. У загиблого військовослужбовця залишилися дружина та двоє синів.

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Ще один доброволець — український захисник Сергій Козуля родом із Волинської області — загинув на одному зі східних напрямків фронту в боротьбі за територіальну цілісність України. Про це 4 травня повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Facebook.

"Із гіркотою та болем повідомляю, що Ковельська громада втратила ще одного воїна. 3 травня 2023 року внаслідок смертельного поранення на Сході загинув ковельчанин Козуля Сергій Іванович. Його не стало в боях на одному зі східних напрямків фронту", — повідомив Чайка.

Що відомо про Сергія Козулю

Сергій Козуля вступив до лав Сил територіальної оборони України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну — 25 лютого 2022 року. Козуля служив стрільцем у складі 100-ї окремої бригади Територіальної оборони у військовій частині А7063.

"Сергій до кінця залишався відданим присязі на вірність українському народу. Тепер захиснику залишиться назавжди 39 років. У нього залишилися двоє синів і дружина. Співчуття рідним, близьким, друзям, усій нашій громаді. Світлого спокою душі Героя та молитовного супроводу", — пише Чайка.

Ігор Чайка уточнив, що про дату й місце прощання із захисником буде відомо відразу ж після того, як його тіло доставлять у Ковель.

Нагадаємо, 30 квітня в боях за Україну загинув легендарний зенітник Андрій Лінійчук із позивним "Кельт", який збив найбільшу кількість ворожих повітряних цілей — 15 ворожих БПЛА "Орлан".

24 квітня на фронті загинув радіоведучий Дмитро Сірик, який повернувся в рідний Сєвєродонецьк, де й зустрів із сім'єю повномасштабне вторгнення.