Следующее противостояние России с Западом лежит в богатой ресурсами Арктике, – Bloomberg

По последней оценке Геологической службы США, за Полярным кругом находится около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти и свыше 47 триллионов кубометров газа, а также важные металлы и минералы, необходимые для электрификации.

Related video

Четыре государства, в том числе Российская Федерация, заявили, что имеют расширенные права на Хребет Ломоносова – территорию, находящуюся на дне Северного Ледовитого океана. Об этом пишет Bloomberg.

Арктика является международно-нейтральной зоной, управляемой Арктическим советом — главным органом сотрудничества между восемью странами. Заседания совета приостановлены с прошлого года, поскольку Россия, председательствующая до 11 мая, оказалась в изоляции из-за агрессии против Украины.

Хотя никто не "владеет" Северным полюсом, страны, земли которых окружают центральную часть Северного Ледовитого океана, уже имеют права, простирающиеся далеко за пределы их береговой линии в соответствии с международным правом. Каждая из них уже обладает юрисдикцией над исключительной экономической зоной, не доходящей до центральной части Северного Ледовитого океана. Теперь Россия, Канада и Дания от имени своей автономной зависимой территории Гренландия отстаивают более широкие суверенные права на огромную полосу арктического морского дна, простирающуюся через Северный полюс.

Претензии на хребет Ломоносова

Хребет Ломоносова простирается от Канады и Гренландии до Сибири, поэтому Россия, Дания и Канада утверждают, что он является продолжением их континентальных шельфов. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву это предоставит исключительные суверенные права на природные ресурсы на полярном дне и ниже, за пределами исключительных экономических зон.

Между тем США не ратифицировали Конвенцию ООН, но, возможно, готовят собственное заявление, пишет издание.

"США десятилетиями собирали данные в Арктике, и мы постоянно слышим, как могут появиться претензии", — сказала Ребекка Пинкус, директор Полярного института в Центре Уилсона, вашингтонском аналитическом центре. В конечном счете, США вступят в бой, считает она, хотя бы для того, чтобы иметь возможность контролировать, как используются хотя бы некоторые ресурсы.

Как и эти страны, Норвегия подала заявку — поддержанную в 2009 году независимым органом, которому поручено рассматривать науку, известной как Комиссия по границам континентального шельфа (CLCS), — но она останавливается далеко от Северного полюса.

Природные ресурсы арктического морского дна

Получение доступа к потенциально прибыльным ресурсам является одной из основных причин, по которой страны подают заявки. Считается, что арктическое морское дно содержит большие запасы ископаемого топлива, металлов и важнейших минералов. По последней оценке Геологической службы США, которая была проведена в 2008 году, за Полярным кругом находится около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти и свыше 47 триллионов кубических метров газа, а также важные металлы и минералы, необходимые для электрификации.

Россия, которая уже десять лет занимается добычей нефти на шельфе Арктики, в своей арктической стратегии обязалась увеличить добычу на суше и на море до 2035 года, хотя ее самые амбициозные планы отложены из-за санкций, отмечает Bloomberg.

Добыча ископаемого топлива и глубоководная добыча полезных ископаемых в той части мира, которая имеет решающее значение для климатической защиты планеты, вызывает большие споры. Но получение суверенных прав на оффшорные ресурсы может быть связано как с защитой, так и с эксплуатацией.

"Если у вас есть право на морское дно, вы также имеете право заявить, что разработка этих ресурсов запрещена, — говорит Марк Якобсен, доцент Датского королевского оборонного колледжа. – Дело не только в экономической логике. Это также может быть связано с логикой окружающей среды".

Арктика – стратегический приоритет Владимира Путина

Еще в 2007 году, когда Путин приближался к завершению своего второго президентского срока, Россия водрузила флаг на морском дне на Северном полюсе, чтобы заявить о своих символических, хотя и не подкрепленных законом претензиях на вершину планеты, напоминает издание.

В феврале CLCS определила, что значительная часть данных, представленных Россией, подтверждается геологическими данными, хотя другие части требуют дополнительных карт и исследований. В том же месяце Россия ответила разъяснениями. Если CLCS согласится с этим, континентальный шельф России в центральной части Северного Ледовитого океана, по-видимому, будет состоять из 516 400 квадратных морских миль (684000 квадратных миль) — площадь, превышающая территорию Ливии, согласно анализу Даремского отдела исследования международных границ.

"Это означает, что Россия – единственная из трех стран с частично совпадающими претензиями на победу хотя бы частично. Сейчас у России есть нарратив в их пользу", — говорит Якобсен.

Но это не значит, что Дании и Канаде не повезло. В конечном итоге CLCS может определить, что хребет Ломоносова является частью общего континентального шельфа, а это означает, что всем придется делиться. В конечном итоге странам может потребоваться согласовать границы между собой или через сторонний суд, пишет издание.

Изменения в последней арктической стратегии России, изложенные в документе о внешней политике, подписанном Путиным 31 марта, исключают ссылки на "конструктивное международное сотрудничество". В документе указано, что Россия должна дать отпор недружественным государствам, надеющимся милитаризировать регион, и установить более тесные связи сотрудничества с неарктическими государствами, "проводящими конструктивную политику в отношении России", возможно, подразумевая Китай, отмечает издание.

4 апреля Финляндия стала членом НАТО, если к ней присоединится и Швеция, то Россия станет единственной арктической державой, которая не является членом альянса.

Напомним, 24 апреля СМИ сообщали, что Россия продолжает усиливать свои "северные границы" и развернула очередной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в арктическом регионе. До конца года в Арктике планируется установить 5 комплексов "Резонанс-Н", которые способны перехватывать гиперзвуковые ракеты имеющие скорость 20 Махов (24 500 км/ч).

28 марта Bloomberg писал, что Осло находится "в конструктивном процессе переговоров" с Россией, чтобы обеспечить передачу председательства в Арктическом совете Норвегии, после того, как межправительственный орган временно прекращал работу.