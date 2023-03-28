Норвегия намерена возглавить "Арктический совет" вместо России, — Bloomberg

Осло ведет переговоры с Москвой о передаче председательства в Арктическом совете. Китай, как страна со статусом наблюдателя в Совете, может не поддержать исключение России.

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По словам высокопоставленного чиновника из Норвегии, сейчас страна находится "в конструктивном процессе переговоров" с Россией, чтобы обеспечить передачу председательства в Арктическом совете Норвегии, после того, как межправительственный орган временно прекращал работу. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, процесс передачи председательства в Норвегию может пройти в виртуальном формате. При этом отмечается, что министры правительств скорее всего не будут принимать участие в заседании.

Как известно, в организацию входят Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США и Канада. Межправительственный орган прекратил работу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь представители совета должны согласовать подготовку к переходу председательства.

Главная цель Норвегии на ее двухлетнее председательство — "убедиться, что Арктический совет выживет", заявил Мортен Хоглунд, старший официальный представитель Норвегии в Арктике. Также он отметил, что его страна намерена возобновить "все соответствующие контакты по всем видам деятельности" после передачи полномочий.

"Гонка за влияние в Арктике обостряется. Китай, который рассматривает регион как транспортный маршрут в Европу, является одним из 13 государств, имеющих статус наблюдателя в Совете. В прошлом году он заявил, что не поддержит исключение России из Совета, заявив, что для этого нет правового механизма", — отмечает издание.

Что известно об Арктическом совете

Арктический совет является основным межправительственным форумом для сотрудничества по Арктике, включая изменение климата, проблемы коренных народов и управление. Организация была основана в 1996 году Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией, Швецией и США. В организацию входит восемь стран, 13 стран являются наблюдателями.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину организация остановила деятельность.

3 марта 2022 года все страны-учредители, кроме России, вышли из работы Совета в ответ на "вопиющие нарушения страной принципов суверенитета и территориальной целостности, основанных на международном праве".

В июне организация сообщила о возобновлении работы над проектами, в которых не участвовала Россия. Около 70 проектов, составляющих примерно половину работы, утвержденной к февралю, сейчас снова запущены.

Еще в 2013 году Фокус писал о том, что членство в Арктическом совете стало все более востребованным, и что все больше стран хотели бы участвовать в решении вопросов, связанных с использованием Арктики.

В конце января 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин захотел расширить границы нефтяного шельфа в Арктике, однако такой шаг имеет последствия для Канады и Дании, у которых есть свои претензии на эту территорию.