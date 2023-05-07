"Главное — разрушить тыл РФ": у Зеленского отреагировали на конфликт Пригожина и Шойгу
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает споры российских оккупантов лишь способом отвлечь внимание. Основная задача Украины сейчас — накопить оружие и обеспечить удачное контрнаступление ВСУ.
Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поссорился с Министерством обороны России из-за боеприпасов исключительно ради отвлечения внимания. Об этом написал в Twitter 7 мая советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.
"Оскорбительная публичная дискуссия в "спец-треугольнике" Пригожина-Кадырова-Шойгу при молчаливом соучастии Суровикина вообще не требует обсуждения", — отметил он.
Подоляк считает, что на сегодня украинцы должны сосредоточиться на будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины.
"Сейчас главное — предгрозовая тишина, накопление оружия и разрушение российского тыла", — заметил советник главы ОП.
Внутренняя война в России: Пригожина лишили доступа к бюджету
Угрозы Евгения Пригожина вывести "вагнеровцев" из Бахмута — это лишь одно из проявлений внутренней войны, которая уже началась в России, считает Подоляк.
Глава ЧВК не является монополистом, раньше он был для Кремля весьма важной составляющей милитарной системы, чтобы решать те или иные вопросы в третьих странах.
"Пригожин уже не получает бюджетное финансирование, не получает ресурс через Минобороны", – сказал советник.
По его словам, у Пригожина нет прямых коммуникаций с Кремлем.
"В России сейчас формируется много "маленьких кланов, и все эти кланы в большом клане путина. Все маленькие кланы сегодня ищут возможность спрыгнуть с ответственности вместе с Путиным и переложить ее на кого-то", – заключил Подоляк.
Напомним, что Пригожин 5 мая материл Шойгу и Герасимова из-за отказа предоставить его наемникам боеприпасы для ведения боевых действий в Украине.
Глава ЧВК "Вагнер" грозился вывести войска из Бахмута 10 мая, но потом сменил решение — в Минобороны РФ подтвердили, что "вагнеровцам" поставят боеприпасы.
По мнению бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, наличие боеприпасов у наемников Пригожина не изменит расклад на поле боя в пользу оккупантов. Из Евгения Пригожина упорно "лепят Наполеона, но все никак не выходит, так как материал — г**но", писал террорист.