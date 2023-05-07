"Головне — зруйнувати тил РФ": у Зеленського відреагували на конфлікт Пригожина та Шойгу

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає суперечки російських окупантів лише способом відвернути увагу. Основне завдання України зараз — накопичити зброю та забезпечити вдалий контрнаступ ЗСУ.

Related video

Голова російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин посварився з Міністерством оборони Росії через боєприпаси виключно задля відвернення уваги. Про це написав у Twitter 7 травня радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.

"Образлива публічна дискусія в "спец-трикутнику" Пригожина-Кадирова-Шойгу за мовчазної співучасті Суровікіна взагалі не вимагає обговорення", — зазначив він.

Подоляк вважає, що на сьогодні українці мають зосередитись на майбутньому контрнаступі Збройних Сил України.

"Наразі головне — передгрозова тиша, накопичення зброї та руйнування російського тилу", — зауважив радник голови ОП.

Внутрішня війна в Росії: Пригожина позбавили доступу до бюджету

Погрози Євгена Пригожина вивести "вагнерівців" з Бахмута — це лише один із проявів внутрішньої війни, яка вже почалася в Росії, вважає Подоляк.

Голова ПВК не є монополістом, раніше він був для Кремля дуже важливою складовою мілітарної системи, щоб вирішувати ті чи інші питання у третіх країнах.

"Пригожин вже не отримує бюджетного фінансування, не отримує ресурсу через Міноборони", – сказав радник.

За його словами, Пригожин не має прямих комунікацій з Кремлем.

"У Росії зараз формується багато "маленьких кланів, і всі ці клани у великому клані Путіна. Усі маленькі клани сьогодні шукають можливість зістрибнути з відповідальності разом із Путіним і перекласти її на когось”, – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що Пригожин 5 травня нецензурно лаяв Шойгу та Герасимова через відмову надати його найманцям боєприпаси для ведення бойових дій в Україні.

Голова ПВК "Вагнер" погрожував вивести війська з Бахмута 10 травня, але потім змінив рішення — у Міноборони РФ підтвердили, що "вагнерівцям" поставлять боєприпаси.

На думку колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, наявність боєприпасів у найманців Пригожина не змінить розклад на полі бою на користь окупантів. З Євгена Пригожина вперто "ліплять Наполеона, але все ніяк не виходить, бо матеріал — г**но", писав терорист.