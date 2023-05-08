Помогали наращивать военный потенциал РФ: в ЕС рассмотрят санкции против компаний из Китая

По информации журналистов, рассмотрению будут подлежать 7 компаний из КНР, ряд из которых уже внесены в санкционный список США.

Related video

Европейский союз намерен ввести санкции против ряда компаний из Китая, которые помогают России в ведении боевых действий в Украине. Об этом 7 мая сообщает издание Financial Times.

По информации журналистов, в новом пакете санкций, который страны Евросоюза планируют обсуждать на текущей неделе, оказалось уже 7 китайских компаний, деятельность которых позволяет наращивать оружейный арсенал страны-агрессора.

При этом издание отмечает, что подобный шаг способен усилить напряжение между Пекином и ЕС, поскольку Китай опасается союза Штатов и Европы на глобальном уровне, однако данный фактор не рассматривается, как критический.

По данным журналистов, в санкционный список вошли две компании с материковой части Китая: 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга: Sinno Electronics, Asia Pacific Links, Sigma Technology, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

По данным FT, некоторые из перечисленных компаний уже внесены в санкционный список США, поскольку Вашингтон заявлял, что компания King-Pai Technology является поставщиком для ряда предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Дополнительные санкции введут в отношении иранских компаний, производивших боевые дроны для страны-агрессора. Также страны Евросоюза будут рассматривать санкции для базирующейся в Дубае и Сирии компании "I Jet Global DMCC", поскольку в США выяснили, что данная компания помогала заниматься логистикой иранских БПЛА в Россию.

Ранее, 3 марта СМИ сообщали, что в Китае разозлились на РФ из-за утечки данных о поставках китайского оружия.

Напомним, 14 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отвечая на опасения Запада, что КНР может поддержать Россию военной помощью, заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон конфликта в Украине.