Информатора генерала ГРУ, причастного к сбитию "Боинга" MH17, приговорили к 12 годам (фото)

Коллаборантка была задержана летом 2022 года в Кременчуге в результате спецоперации Службы безопасности Украины.

Related video

Личному информатору генерала российского ГРУ Сергея Дубинского суд в Украине назначил 12 лет лишения свободы. Женщина лично знакома с российским спецслужбистом и причастна к сбитию "Боинга" MH-17, сообщает СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в июне 2022 года в результате спецоперации в Кременчуге, где она пыталась скрываться от правосудия. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, женщина была личным информатором кадрового сотрудника российской военной разведки генерал-майора Сергея Дубинского, также известного под позывным "Хмурый", которого суд в Гааге признал виновным в крушении малайзийского рейса MH-17 и гибели его пассажиров.

Установлено, что коллаборантка, проживавшая в поселке Благодатное Донецкой области, была лично знакома с террористом. После начала полномасштабного вторжения она вышла через анонимный мессенджер на "Хмурого" и предложила свою помощь в войне против Украины.

"По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки. Также она передавала военной разведке РФ информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на восточном фронте. Кроме того, коллаборантка проводила видеофиксацию последствий российских воздушных атак на территории региона и отправляла агрессору соответствующие отчеты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из задач женщины также был сбор и передача россиянам персональных данных участников сопротивления на временно оккупированной территории на востоке Украины. Во время обысков у нее дома был обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее вины.

"На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал ее виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины)", – пишет пресс-служба.

Напомним, 9 мая СБУ сообщила о задержании в Запорожье агентов РФ, готовивших теракты против командования Вооруженных сил Украины. Участниками агентурной группы ФСБ, как утверждают силовики, оказались бывший военнослужащий и водитель местного чиновника.

4 мая Фокус разбирался, как граждане Украины помогают врагу наносить ракетные удары и становятся наводчиками. Как правило, лица, представляющиеся сотрудниками ФСБ, пишут гражданам Украины в Telegram, где дают определенные задачи: сходить посмотреть, где размещаются украинские войска, объекты, проверить, был ли обстрел эффективным.