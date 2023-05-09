Вклад в безопасность континента: Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Резников отметил, что системы ПВО и другое западное оружие поможет не только защитить от агрессии России весь континент, но и позволит Украине победить в этой войне.

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Во вторник, 9 мая, министр обороны Украины Алексей Резников выразил США признательность за анонсирование нового пакета военной помощи для Украины, назвав данный вклад значительным для мира и безопасности всего европейского континента. Об этом Резников написал в своем Twitter.

"В этот День Европы США сделали еще один значительный вклад в мир и безопасность нашего континента — новый пакет помощи в области безопасности для ВСУ", — пишет глава оборонного ведомства.

Резников поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина и всех американцев.

"Артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и многое другое помогут нам победить в этой битве", — подчеркнул Резников.

Новый пакет военной помощи от США

9 мая в Пентагоне объявили, что Соединенные Штаты Америки анонсируют выделение Украине 38-го пакета военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов.

По информации Пентагона, объявленный пакет помощи будет содержать дополнительные системы ПВО и снаряжение, всевозможное оборудование для интеграции пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины; дополнительные боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам, 155-мм артиллерийские снаряды; коммерческие услуги спутниковой съемки и поддержку обучения и технического обслуживания.

Напомним, 5 мая стало известно, что США и Австралия совместно работают, чтобы отправить Украине новый пакет военной помощи, о котором может быть объявлено до конца мая.