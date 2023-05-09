В ВСУ озвучили последствия удара ВС РФ фосфорными снарядами по Бахмуту (видео)

По словам Сергея Череватого, ВС РФ используют против гражданского населения и военных все — от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов.

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Фосфорные боеприпасы, применяемые российскими войсками по Бахмуту, в стратегическом плане позиций Вооруженных сил Украины не изменили. Об этом 9 мая заявил Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ, в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг нарушает обычаи войны уже не в первый раз. Российские захватчики применяют против украинских защитников и гражданского населения все от мин противопехотных до фосфорных боеприпасов.

"Враг в течение этой войны нарушил все мыслимые и немыслимые правила войны", – объяснил Череватый.

Спикер обратил внимание, что даже применение таких разрушительных и смертельных боеприпасов не повлияло на гарнизон Бахмута, который и дальше держит оборону. Отчаянная атака российских захватчиков только подтвердила мужество и стойкость украинки воинов, защищающих Родину.

"Это не изменили стратегически позиции наших сил, мы стоим", – отметил он.

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Применение ВС РФ фосфорных боеприпасов в Бахмуте

Российские военные применили фосфорные снаряды, запрещенные Женевской конвенцией, в Бахмуте в начале мая. Очевидцы опубликовали 5 мая видео, на нем видно, что на город падают бомбы, вероятно, с белым фосфором. Жители разрушенного города в комментариях под видео рассказали о том, что кроме фосфора оккупанты применяют еще какой-то газ. Они подчеркнули, что город освещается снарядами неравномерно. Это может свидетельствовать, что для ВС РФ сейчас важен конкретный участок города.

Напомним, в марте 2022 года российские войска обстреляли территорию Киевской области фосфорными снарядами. В публикации телеграмм-канала ITV News, которую на своей странице распространил мэр Ирпеня Александр Маркушин, говорилось о северо-западной окраине Киева, вероятная зона поражения — Гостомель и Ирпень Киевской области.