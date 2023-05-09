У ЗСУ озвучили наслідки удару ЗС РФ фосфорними снарядами по Бахмуту (відео)

За словами Сергія Череватого, ЗС РФ використовують проти цивільного населення і військових усе — від протипіхотних мін до фосфорних боєприпасів.

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Фосфорні боєприпаси, які застосували російські війська по Бахмуту, у стратегічному плані позицій Збройних сил України не змінили. Про це 9 травня заявив Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ, в етері телемарафону.

Він зазначив, що ворог порушує звичаї війни вже не вперше. Російські загарбники застосовують проти українських захисників та цивільного населення усе – від мін протипіхотних до фосфорних боєприпасів.

"Ворог протягом цієї війни порушив всі мислимі й немислимі правила війни", – пояснив Череватий.

Речник звернув увагу, що навіть застосування таких руйнівних та смертельних боєприпасів не вплинуло на гарнізон Бахмута, який й надалі тримає оборону. Відчайдушна атака російських загарбників тільки підтвердила мужність та стійкість українки воїнів, які захищають рідну Батьківщину.

"Це не змінили стратегічно позицій наших сил, ми стоїмо", – зазначив він.

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Застосування ЗС РФ фосфорних боєприпасів у Бахмуті

Російські військові застосували фосфорні снаряди, які заборонені Женевською конвенцією, у Бахмуті на початку травня. Очевидці опублікували 5 травня відео, на ньому видно, що на місто падають бомби — ймовiрно, із білим фосфором. Мешканці зруйнованого міста у коментарях під відео розповіли про те, що окрім фосфору окупанти застосовують ще якийсь газ. Вони наголосили, що місто висвітлюється снарядами нерівномірно. Це може свідчити, що для ЗС РФ зараз важлива конкретна ділянка міста.

Нагадаємо, у березні 2022 року російські війська обстріляли територію Київської області фосфорними снарядами. У публікації телеграм-каналу ITV News, яку на своїй сторінці розповсюдив мер Ірпеня Олександр Маркушин, йшлося про північно-західну околицю Києва, ймовірна зона ураження — Гостомель та Ірпінь Київської області.