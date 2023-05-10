В Казахстане потролили армию РФ и "маршала-мародера" Жукова "трофейными" унитазами

Жители Казахстана 9 мая вышли на торжественные мероприятия с украинской символикой и выразили свое отношение к армии РФ.

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В Казахстане в городе Уральск местный активист принес в памятник маршалу Жукову "трофейный" унитаз. Таким образом он дал понять, как относится к российской армии и Путину в частности. Об этом сообщает издание "БАСЭ".

"Активист из Уральска Жаннат Ахмедьяров принес унитаз к памятнику Жукову. Таким образом, он выразил свое отношение к фашистскому советскому режиму, а заодно и к Путину", — говорится в сообщении.

Унитаз активист разместил между положенными цветами у памятника Жукову, которого по окончании Второй мировой войны обвиняли в мародерстве. Из Германии после победы он привез 4 км дорогих тканей, свыше 300 единиц разных мехов, 4 десятка ковров, которые вывезли из богатых домов в Германии, полсотни картин, 7 ящиков сервизов, серебряные гарнитуры, золотые и серебряные украшения, которые во время обысков. В пределах так называемого "трофейного дела" следователи измеряли в килограммах. Это богатство он хранил на даче в Рублево.

Другой житель Казахстана в Актобе Фархад Газиз вышел на поддержку Украины с украинским флагом.

В отличие от обычных казахстанцев президент страны Касим-Жомарт Токаев посетил парад Победы в Москве. Наряду с Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным на параде побывали самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Напомним, что Путин на военном параде в честь Дня Победы на Красной площади сидел рядом с ветеранами советских спецслужб, ни один из которых не воевал с нацистскими войсками во время Второй мировой войны.

Во время парада 9 мая в Российской Федерации были сбиты 3 беспилотных летательных аппарата.