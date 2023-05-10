Поджог Су-24: в ФСБ не верили в диверсию до последнего и узнали об этом из соцсетей (видео)

В Новосибирске о поджоге бомбардировщика на территории авиазавода "Сухой" силовики узнали из пропагандистского канала, решили проверить информацию, отправились на завод и выяснили, что видео — не фейк, как утверждалось ранее.

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Российские силовики не сразу поверили в то, что диверсанты из Легиона "Свобода России" подожгли бомбардировщик Су-24 в Новосибирске. Об этом 10 мая сообщает российское медиа Astra.

После того как российские диверсанты опубликовали соответствующее видео 9 мая, кремлевский ресурс "Война с фейками" опубликовал опровержение и поспешил заявить, что видео — фейк:

"Видео снято не на заводе Сухого. Это постановочный ролик, который записали в Украине… Наш источник в администрации новосибирского авиазавода сообщает, что на территории компании "Сухой" никаких происшествий зафиксировано не было. Это тщательно охраняемый объект и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео", — заявили пропагандисты.

По данным российских журналистов, позже сотрудники УФСБ по Новосибирской области увидели публикацию в соцсетях и отправились на авиазавод. На месте они увидели законсервированный самолет Су-24 1990 года выпуска, у которого под левым задним шасси были следы горячей жидкости и следы поджога. Кроме того, силовики нашли дыру в заборе диаметром около метра. Диверсанты просто перекусили сетку Рабица и проникли на территорию авиазавода.

Примечательно, то охранники объекта утверждают, что не заметили ничего подозрительного и о поджоге узнали уже от силовиков.

Как сообщает росСМИ, на месте выставили дополнительный пост охраны, а провести проверку поручили начальнику отдела МВД на особо важных и режимных объектах Новосибирской области.

Поджог Су-24 в Новосибирске

9 мая сообщалось, что Легион "Свобода России" опубликовал в соцсетях видео поджога российского бомбардировщика Су-24 на территории авиазавода "Сухой".

"Мы сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", — рассказали партизаны.

Напомним, что это уже не первый случай поджога российского самолета. Так, в ночь на 10 марта под российским городом Владивостоком партизаны сожгли истребитель Су-27.