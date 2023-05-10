Підпал Су-24: у ФСБ не вірили в диверсію до останнього і дізналися про це із соцмереж (відео)

У Новосибірську про підпал бомбардувальника на території авіазаводу "Сухий" силовики дізналися з пропагандистського каналу, вирішили перевірити інформацію, вирушили на завод і з'ясували, що відео — не фейк, як стверджувалося раніше.

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Російські силовики не відразу повірили, що диверсанти з Легіону "Свобода Росії" підпалили бомбардувальник Су-24 у Новосибірську. Про це 10 травня повідомляє російське медіа Astra.

Після того, як російські диверсанти опублікували відповідне відео 9 травня, кремлівський ресурс "Війна з фейками" опублікував спростування і поспішив заявити, що відео — фейк:

"Відео знято не на заводі Сухого. Це постановчий ролик, який записали в Україні… Наше джерело в адміністрації новосибірського авіазаводу повідомляє, що на території компанії "Сухий" жодних подій зафіксовано не було. Це об'єкт, що ретельно охороняється, і важко уявити, щоб по ньому могли вільно переміщатися сторонні, не кажучи вже про те, щоби там щось підпалювати, знімаючи на відео", — заявили пропагандисти.

За даними російських журналістів, пізніше співробітники УФСБ Новосибірської області побачили публікацію в соцмережах і вирушили на авіазавод. На місці вони побачили законсервований літак Су-24 1990 року випуску, у якого під лівим заднім шасі були сліди гарячої рідини та сліди підпалу. Крім того, силовики знайшли дірку у паркані діаметром близько метра. Диверсанти просто перекусили сітку Рабіця та проникли на територію авіазаводу.

Примітно, що охоронці об'єкта стверджують, що не помітили нічого підозрілого і про підпал дізналися вже від силовиків.

Як повідомляє росЗМІ, на місці виставили додаткову посаду охорони, а провести перевірку доручили начальнику відділу МВС на особливо важливих та режимних об'єктах Новосибірської області.

Підпал Су-24 у Новосибірську

9 травня повідомлялося, що Легіон "Свобода Росії" опублікував у соцмережах відео підпалу російського бомбардувальника Су-24 на території авіазаводу "Сухий".

"Ми спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом", — розповіли партизани.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок підпалу російського літака. Так, у ніч проти 10 березня під російським містом Владивостоком партизани спалили винищувач Су-27.