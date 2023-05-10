Дискредитировал ВС РФ: в Москве силовики забрали из психбольницы мужчину из-за желто-синей куртки

По словам журналистов, 9 мая в российской столице не повезло сразу двоим мужчинам, на которых составили административные протоколы из-за "неправильной одежды".

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В Москве задержали мужчину из-за "неправильной" — желто-синей куртки. Его обвинили в дискредитации армии РФ. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Сообщается, что в российской столице силовики забрали прямо с работы 39-летнего уборщика психоневрологического учреждения № 5. Все из-за куртки, в которой он работал, она была желто-синего цвета.

"Мужчину отвезли в отделение и выписали на него протокол по административной статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Также не повезло еще одному мужчине — 26-летнему Виталию из Волгограда, щеголявшему по российской столице в "неправильных" штанах. Его схватили на Большой Дмитровке и забрали в райотделение полиции, где составили протокол о дискредитации российской армии.

Напомним, что в России к двум годам тюрьмы приговорили отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок.

В Самаре задержали местного депутата из-за того, что слушал выступление Путина с лапшой на ушах. Его обвинили в дискредитации армии РФ.