Дискредитував ЗС РФ: у Москві силовики забрали з психлікарні чоловіка через жовто-синю куртку

За словами журналістів, 9 травня у російській столиці не пощастило одразу двом чоловікам, на яких склали адміністративні протоколи через "неправильний одяг".

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У Москві затримали чоловіка через "неправильну" — жовто-синю куртку. Його звинуватили у дискредитації армії РФ. Про це пише телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що у російській столиці силовики забрали просто з роботи 39-річного прибиральника психоневрологічного закладу № 5. Все через куртку, в якій він працював — вона була жовто-синього кольору.

"Чоловіка відвезли до відділення та виписали на нього протокол за адміністративною статтею 20.3.3 КоАП (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації). Йому загрожує штраф до 50 тис. рублів", – йдеться в повідомленні.

Також не пощастило ще одному чоловіку — 26-річному Віталію з Волгограда, який щеголяв російською столицею у "неправильних" штанах. Його схопили на Великій Дмитрівці і забрали до райвідділення, де склали протокол про дискредитацію російської армії.

Нагадаємо, що в Росії до двох років в'язниці засудили батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок.

У Самарі затримали місцевого депутата через те, що слухав виступ Путіна із локшиною на вухах. Його звинуватили у дискредитації армії РФ.