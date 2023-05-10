"Смог понять концепцию": морской лев в ВМС США смог освоить видеоигры (видео)

Исследователи говорят, что морской лев Спайк получает удовольствие от игр, однако в организации защиты животных считают, что использование животных в армии небезопасно для их существования.

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В рамках программы морских львов в ВМС США млекопитающих научили играть в специальные видеоигры для оценки когнитивных способностей. Об этом сообщает Defence Brief.

С 1960-х годов Военно-морские силы используют морских львов в программе для обнаружения и восстановления мин в воде. Животные обладают ловкостью и острым сенсорным восприятием. Следовательно, они могут точно определить мину, что уменьшает риски для людей водолазов.

На базе в Сан-Диего есть млекопитающее Спайк – морской лев-геймер. Среди трех морских львов, участвовавших в эксперименте по обучению, именно Спайк научился играть в видеоигры. Он смог пройти тренинг по когнитивному обогащению, разрабатываемому учеными ВМС на основе их новой игровой системы.

Спайк смог понять концепцию, как управлять курсором на экране и продвигать в более сложных играх. Это первый задокументированный успех в тестировании когнитивных способностей морских львов с помощью интерфейса.

Сначала морские млекопитающие проходили тренировки в игре по отслеживанию курсора, требовавшей успешного маневрирования синей точкой для встречи с черным квадратом на экране. По мере обучения вводились более сложные итерации игры, предлагая необходимую вариативность для предотвращения привыкания, что является решающим аспектом обеспечения эффективности долгосрочных программ обогащения.

"Мы построили для них то, чего не делал никто другой. Мы научили их этому, и теперь мы просто наслаждаемся тем, как они любят видеоигры", — заявил ведущий исследователь Виншип.

Однако к программе ВМС США уже возникли вопросы в организации прав животных PETA. Они считают, что использование дельфинов, морских львов и других животных в армии создает для них физические риски, а также лишает их естественного образа жизни. Вице-президент организации РЕТА Кэти Гильермо говорит, что если ситуация слишком опасна для человека, то такой же она является и для животных.

На упреки военные заявили, что для них благосостояние дельфинов и морских львов является главным приоритетом. Благодаря ветеринарной помощи животные у них живут дольше, чем в природной среде.

Напомним, 3 мая новейший авианосец ВМС США USS Gerald Ford отправился в первую полноценную миссию в Европе.

25 апреля СМИ сообщали, что ВМС США планируют продать 6 боевых кораблей, которым меньше 10 лет.