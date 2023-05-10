"Зміг зрозуміти концепцію": морський лев у ВМС США опанував гру у відеоігри (відео)

Дослідники кажуть, що ссавець Спайк отримує задоволення від ігор, однак в організації захисту тварин вважають, що використання тварин в армії небезпечне для їх існування.

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В межах програми морських левів у ВМС США ссавців навчили грати у спеціальні відеоігри для оцінки когнітивних здібностей. Про це повідомляє Defence Brief.

З 1960-х років Військово-морські сили використовують ссавців морських левів у програмі для виявлення та відновлення мін у воді. Тварини мають спритність та гостре сенсорне сприйняття. Відтак вони можуть точно визначити міну, що зменшує ризики для людей водолазів.

На базі в Сан-Дієго є ссавець Спайк — морський лев-геймер. Серед трьох ссавців, які брали участь в експерименті по навчанню, саме Спайк навчився грати у відеоігри. Він зміг пройти тренінг з когнітивного збагачення, який розроблявся вченими ВМС на основі їхньої нової ігрової системи.

Спайк зміг зрозуміти концепцію, як управляти курсором на екрані і просувати в дедалі складніших іграх. Це є першим задокументованим успіхом в тестуванні когнітивних здібностях морських левів за допомогою інтерфейсу.

Спочатку морські ссавці проходили тренування в грі з відстежування курсора, яка вимагала успішного маневрування синьою крапкою для зустрічі з чорним квадратом на екрані. В міру навчання вводилися складніші ітерації гри, пропонуючи необхідну варіативність для запобігання звикання, що є вирішальним аспектом для забезпечення ефективності довгострокових програм збагачення.

"Ми побудували для них те, чого не робив ніхто інший. Ми навчили їх цьому, і тепер ми просто насолоджуємося тим, як вони люблять відеоігри", — заявив провідний дослідник Віншип.

Однак до програми ВМС США вже виникли питання в організації прав тварин PETA. Вони вважають, що використання дельфінів, морських левів та інших тварин в армії створює для них фізичні ризики, а також позбавляє їх природного способу життя. Віцепрезидентка організації РЕТА Кеті Гільєрмо каже, що якщо ситуація занадто небезпечна для людини, то такою ж вона є і для тварин.

На закиди військові заявили, що для них добробут дельфінів і морських левів є головним пріоритетом. Завдяки ветеринарній допомозі тварини у них живуть довше, ніж у природному середовищі.

Нагадаємо, 3 травня новітній авіаносець ВМС США USS Gerald Ford відправився у першу повноцінну місію в Європі.

25 квітня ЗМІ повідомляли, що ВМС США планують продати 6 бойових кораблів, яким менше ніж 10 років.