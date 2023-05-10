В Бурятии открыли памятник погибшему в Украине бойцу под музыку из "Голодных игр" (видео)

На открытие постамента под эпичную музыку из американского фильма собрались местные высокопоставленные чиновники. В ленте рассказывалось о тоталитарном государстве, в котором молодых людей из бедных регионов вынуждали убивать друг друга в рамках реалити-шоу на выживание.

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В Бурятии торжественно открыли памятник погибшему в Украине 21-летнему военному под музыку из американского фильма "Голодные игры". Видео с данного события распространилось в росСМИ, передает Фокус.

В бурятском городе Кяхта в выходные открыли бюст погибшему Герою России Дмитрию Фаршиневу под музыку из фильма "Голодные игры".

На церемонии собрались представители местных и республиканских властей, юнармейцы, жители города, военнослужащие и другие. Открывали памятник мама погибшего военного и первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин.

Ткань с бюста сдернули под звуки композиции "Horn of Plenty", которая была представлена в американском фильме "Голодные игры". Это гимн Панема – выдуманного антиутопического государства, в котором бедных молодых людей вынуждают убивать друг друга в рамках реалити-шоу на выживание.

Напомним, что 16 марта стало известно, что администрация Хоринского района Бурятии сообщила, что на обучение для участия в "СВО", то есть войне в Украине, отправили мужчин.

А 2 января советник мэра оккупированного Мариуполя рассказал, что буряты и русские оккупанты начали стрелять друг в друга, в результате чего застрелили одного из военных.