"Отправились в длинный путь": в Бурятии начали "опять" мобилизовать мужчин (фото)

В России проводили мужчин, которые должны пройти обучение и уехать "в зону СВО". Администрация Хоринского района заявила, что мобилизация была, есть и будет.

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Администрация Хоринского района Бурятии сообщила, что сегодня, 16 марта, на обучение для участия в "СВО", то есть войне в Украине, отправили мужчин. В комментарии для российского медиа BAZA в администрации объяснили, что мобилизация не прекращалась.

"Собрали и отправили земляков. 16 марта 2023 года отправились в длинный путь вновь мобилизованные жители Хоринского и Кижингинского районов", — заявили в соцсетях администрации.

В посте отмечено, что сначала мужчины пройдут обучение, а затем поедут "в зону СВО". Местные волонтеры приобрели им берцы, теплые вещи и большие походные рюкзаки.

"Мужчины с благодарностью приняли необходимые вещи, у всех боевое патриотическое настроение, и обещали вернуться домой с победой", — указала администрация района.

Скриншот поста администрации Хоринского района Бурятии Фото: Baza

Журналисты не поняли, что означает "опять мобилизованные" и обратились за комментарием.

"Мобилизация обычная, она не завершалась — всегда была, есть и будет, никто ее не отменял", — ответили в администрации.

В BAZA отмечают, что подобный пост об "опять мобилизованных" уже публиковали — еще в середине февраля.

Как выяснил Фокус, позже администрация пост отредактировала. Удалили именно слова о "опять мобилизованных".

Фото: Скриншот

Напомним, также 16 марта в сети сообщили, что российские студенты начали получать повестки онлайн. Их рассылают через личные кабинеты на сайтах учебных заведений. Повестки получили 32 студента, в вузе оправдываются исполнением федерального закона.

Ранее, 15 марта, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что повестки раздают как минимум в 35 регионах России. Однако он это как вторую волну мобилизации не оценивает, а считает мерой военкоматов для уточнения данных.

Между тем спикер Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что обсуждений относительно второй волны мобилизации россиян в Кремле нет.