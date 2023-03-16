"Вирушили в довгу дорогу": у Бурятії почали "знову" мобілізувати чоловіків (фото)

У Росії проводили чоловіків, які мають пройти навчання та поїхати "в зону СВО". Адміністрація Хорінського району заявила, що мобілізація була, є і буде.

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Адміністрація Хоринського району Бурятії повідомила, що сьогодні, 16 березня, на навчання для участі в "СВО", тобто війні в Україні, відправили чоловіків. У коментарі для російського медіа BAZA в адміністрації пояснили, що мобілізація і не припинялась.

"Зібрали та відправили земляків. 16 березня 2023 року вирушили в довгу дорогу знову мобілізовані жителі Хоринського та Кижингінського районів", — заявили у соцмережах адміністрації.

У пості зазначено, що спочатку чоловіки пройдуть навчання, а потім поїдуть "у зону СВО". Місцеві волонтери придбали їм берці, теплі речі та великі похідні рюкзаки.

"Чоловіки з вдячністю прийняли необхідні речі, в усіх бойовий патріотичний настрій, і обіцяли повернутись додому з перемогою", — вказала адміністрація району.

Скріншот поста адміністрації Хоринського району Бурятії Фото: Baza

Журналісти не зрозуміли, що означає "знову мобілізовані" та звернулись за коментарем.

"Мобілізація звичайна, вона не завершувалася — завжди була, є і буде, ніхто її не скасовував", — відповіли в адміністрації.

У BAZA зазначають, що подібний пост про "знову мобілізованих" вже публікували — ще в середині лютого.

Як з'ясував Фокус, пізніше адміністрація пост відредагувала. Видалили саме слова про "знову мобілізованих".

Фото: Скріншот

Нагадаємо, також 16 березня у мережі повідомили, що російські студенти почали отримувати повістки онлайн. Їх розсилають через особисті кабінети на сайтах освітніх закладів. Повістки отримали 32 студенти, у виші виправдовуються виконанням федерального закону.

Раніше, 15 березня, голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков розповів, що повістки роздають як мінімум у 35 регіонах Росії. Однак він це як другу хвилю мобілізації не оцінює, а вважає заходом військкоматів для уточнення даних.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що обговорень щодо другої хвилі мобілізації росіян у Кремлі немає.