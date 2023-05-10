У Бурятії відкрили пам'ятник бійцю, який загинув в Україні, під музику з "Голодних ігор" (відео)

На відкриття постаменту під епічну музику з американського фільму зібралися місцеві високопосадовці. У стрічці розповідалося про тоталітарну державу, в якій молоді люди з бідних регіонів змушували вбивати один одного в рамках реаліті-шоу на виживання.

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У Бурятії урочисто відкрили пам'ятник 21-річному військовому, який загинув в Україні, під музику з американського фільму "Голодні ігри". Відео з цієї події поширилося у росЗМІ, передає Фокус.

У бурятському місті Кяхта у вихідні відкрили погруддя загиблому Герою Росії Дмитру Фаршинєву під музику з фільму "Голодні ігри".

На церемонії зібралися представники місцевої та республіканської влади, юнармійці, жителі міста, військовослужбовці та інші. Відкривали пам'ятник мама загиблого військового та перший заступник голови уряду Бурятії Всеволод Мухін.

Тканина з погруддя зірвали під звуки композиції "Horn of Plenty", яка була представлена в американському фільмі "Голодні ігри". Це гімн Панема – вигаданої антиутопічної держави, в якій бідних молодих людей змушують вбивати один одного в рамках реаліті-шоу на виживання.

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо, що адміністрація Хоринського району Бурятії повідомила, що на навчання для участі у "СВО", тобто війні в Україні, відправили чоловіків.

А 2 січня радник мера окупованого Маріуполя розповів, що буряти та російські окупанти почали стріляти один в одного, внаслідок чого застрелили одного з військових.