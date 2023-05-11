Украинская ПВО сейчас сбивает 90-100% ракет, — The Washington Post

Журналисты пишут, что благодаря поступлению новых систем ЗРК западного производства и также серьезным успехам бойцов ВСУ в подготовке украинским защитникам удалось увеличить процент перехватов с 50% до около 80%.

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В первые месяцы полномасштабного вторжения украинская ПВО ликвидировало 50% вражеских ракет, тогда как сейчас этот показатель вырос до 90-100%. Об этом пишет The Washington Post сегодня, 11 мая.

СМИ рассказывает, как 24 февраля 2022-го Россия нанесла ряд ударов по наземным системам ПВО Украины — сначала с помощью ракет, а затем в результате десятков вылетов бомбардировщиков, поддерживаемых РЭБами. Это фактически ослепило украинские радары.

Но накануне атаки Украина получила разведданные от партнеров и союзников, поэтому успела переместить мобильные подразделения в безопасное место. Но отдельные фиксированные позиции, по информации журналистов, все же были уничтожены.

Благодаря поступлению новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также росту навыков украинских батарей ВСУ удалось увеличить процент перехватов с 50% до около 80%.

Сейчас эта цифра приближается к 90% При этом над Киевом силы ПВО уничтожили 100% ракет, выпущенных по городу с 28 апреля.

При этом, в апреле спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, которые находятся сейчас в Украине, не способны покрыть всю территорию страны из-за своей малочисленности, поэтому эффективно использовать мобильные огневые группы противовоздушной обороны.

20 апреля Игнат рассказал, что осенью и зимой украинская ПВО израсходовала большое количество ракет для отражения массированных атак РФ, поэтому есть дефицит ракет, а также зенитно-ракетных комплексов.