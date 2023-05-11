Командующий силами США в Тихоокеанском регионе поставил ВСУ в пример Тайваню, – СМИ

Американский генерал Чарльз Флинн считает, что ВСУ держат оборону в очень требовательной, насильственной и жестокой среде, а Тайваню следует готовиться к борьбе.

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Чарльз Флинн, командующий силами США в Тихоокеанском регионе, высказался об эффективности Вооруженных сил Украины и обороноспособности Тайваня, заявив, что следует брать пример с Украины. Об этом 11 мая информирует " Голос Америки ".

Он назвал украинские войска отличным примером того, как нужно действовать. По его словам, шли "учения и теперь держат оборону в очень требовательной, насильственной и жестокой среде".

"Они защищают свою страну, свой народ, они стремятся сохранить свою территориальную целостность. Это то, что делают армии", – объяснил Чарльз Флинн.

Американский военный отметил, что Тайваню следует обратить внимание на действия украинцев. Он подчеркнул, что Тайбэй надеется на военную помощь США, но следует учесть опыт борьбы Сил обороны Украины с агрессором.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, как отмечает издание, во время общения с прессой во вторник подчеркнул, что его страна должна проявить решительность в защите своей территории. По его словам, если у народа Тайваня нет решимости бороться за себя, то следует просить другие страны сражаться за их существование.

Напомним, 10 мая представители 25 оборонных компаний США посетили Тайвань и вскоре могут наладить цепь поставок для производства БПЛА. США и Тайвань соединят усилия для совместного создания беспилотников, что будет похоже на массовое производство смартфонов iPhone. Военный аналитик и директор ADD Engineering Components Гириш Линганна объяснил ситуацию.

Также 26 апреля в Минобороны Тайваня заявили, что проведут масштабные военные учения. Все маневры будут основываться на угрозе вторжения коммунистов на остров. Поэтому обучение будут поделены на два этапа. Китай в последние годы усиливает военное давление, пытаясь отстоять свои претензии на суверенитет.