Командувач сил США в Тихоокеанському регіоні поставив ЗСУ у приклад Тайваню, – ЗМІ

Американський генерал Чарльз Флінн вважає, що ЗСУ тримають оборону у дуже вибагливому, насильницькому та жорстокому середовищі, а Тайваню варто готуватися до боротьби.

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Чарльз Флінн, командувач сил США в Тихоокеанському регіоні, висловився щодо ефективності Збройних сил України та обороноздатності Тайваню, заявивши, що варто брати приклад з України. Про це 11 травня інформує "Голос Америки".

Він назвав українські війська чудовим взірцем того, як потрібно діяти. З його слів, йшли "навчання і тепер тримають оборону у дуже вибагливому, насильницькому та жорстокому середовищі".

"Вони захищають свою країну, свій народ, вони прагнуть зберегти свою територіальну цілісність. Це те, що роблять армії", – пояснив Чарльз Флінн.

Американський військовий зазначив, що Тайваню варто звернути увагу на дії українців. Він наголосив, що Тайбей сподівається на військову допомогу США, але варто врахувати досвід боротьби Сил оборони України з агресором.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, як зазначає видання, під час спілкування з пресою у вівторок наголосив, що його країна має проявити рішучість у захисті своєї території. З його слів, якщо у народу Тайваню немає рішучості боротися за себе, то варто просити інші країни битись за їхнє існування.

Нагадаємо, 10 травня представники 25-ти оборонних компаній США відвідали Тайвань і незабаром можуть налагодити ланцюг постачання для виробництва БПЛА. США і Тайвань поєднають зусилля для спільного створення безпілотників, що буде дуже схоже на масове виробництво смартфонів iPhone. Військовий аналітик та директор ADD Engineering Components Гіріш Лінганна пояснив ситуацію.

Також 26 квітня в Міноборони Тайваню заявили, що проведуть масштабні військові навчання. Усі маневри будуть ґрунтуватися на загрозі вторгнення комуністів на острів. Тому навчання будуть поділені на два етапи. Китай протягом останніх років посилює військовий тиск, намагаючись відстояти свої претензії на суверенітет.