Оттеснили с трасcы на Часов Яр: ISW подтверждает продвижение ВСУ под Бахмутом (карта)

По мнению аналитиков, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не желает отказываться от цели захвата Бахмута. Он заявил, что ему нужно продвинуться всего на 625 метров, чтобы достичь западного въезда в город.

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Украинские военнослужащие продолжают контрнаступательные действия под Бахмутом. Так, согласно геолокационным данным, украинские силы оттеснили оккупантов с участка трассы Т0504 Бахмут-Часов Яр на юго-западе Бахмута. Об этом заявили аналитики из американского института изучения войны (ISW).

В отчете от 11 мая говорится, что по словам российских военкоров, Силы обороны Украины продвинулись северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромового после того, как оттуда отступили россияне. Также ВСУ восстановили позиции к югу и юго-западу от Ивановского и к западу от Клищиевки.

По словам аналитиков, контратаки ВСУ, вероятно, сдерживают российские наступательные усилия в Бахмуте. Так, российские войска совершили 15 наземных атак в Бахмуте и близ Ступочек, что куда меньше, чем ранее.

Кроме того, российские военные корреспонденты раскритиковали 4-ю и 374-ю мотострелковые бригады ВС РФ за то, что они покинули свои позиции северо-западнее Клищиевки во время украинских контратак. По их словам, наемникам ЧВК "Вагнер" пришлось занять прежние позиции, чтобы предотвратить прорыв линий обороны со стороны ВСУ.

По словам аналитиков, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не желает отказываться от цели захвата Бахмута. Он заявил, что ему нужно продвинуться всего на 625 метров, чтобы достичь западного въезда в город.

Битва за Донбасс

Также в отчете говорится, что добровольческий батальон Республики Татарстан "Алга", который входит в состав 72-й бригады ВС РФ, после отступления 9 мая потерял связь с частью своего личного состава. Пока неизвестно, что с ней случилось.

Кроме того, как сообщается, 11 мая российские войска проводили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. По словам российских военкоров, оккупанты добились незначительных успехов к западу от Каменки, а также продолжили наземные атаки у трассы N20 к западу от Новобахмутовки

Однако, как говорится в отчете, 11 мая украинские силы совершили контратаку и пересекли реку Шайтанка вблизи Новодонецкого.

Битва на Донбассе (11.05.2023) Фото: ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Аналитики заявили, что оккупанты совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Около Ольшан заметили артиллерийские подразделения 6-й общевойсковой армии ВС РФ из Западного военного округа.

Также в отчете сказано, что в россияне безуспешно пытались наступать в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). Еще 10 мая неназванный российский военкор заявил, что ВС РФ провели наземные атаки вблизи Масютовки, Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Ситуация в Херсонской и Запорожской областях

По словам экспертов, 11 мая российские военные провели обстрел позиций ВСУ к западу от Гуляйполя, а также в Херсонской области. Россияне увеличили интенсивность обстрелов и 98 раз обстреляли правый берег Днепра Херсонской области.

Также аналитик отметили, что на фоне переговоров о Черноморской зерновой инициативе оккупанты активизировали обстрелы Днепровско-Бугского лимана. Они ударили по Станиславу и Кизомысу бомбами КАБ-500. Россиянами был поврежден объект гражданской инфраструктуры в Запорожье двумя ракетами ЗРК С-300.

Кроме того, по словам российского военкора, на острове Большой Потемкинский продолжаются бои.

Ситуация в Херсонской области Фото: ISW Ситуация в Запорожской области Фото: ISW

Напомним, что ВСУ показали брошенные позиции россиян под Бахмутом. По словам нардепа Юрия Мысягина, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" получили трофейные боеприпасы в результате удачного штурма вражеских флангов.

Кроме того, как сообщалось, что Украина формирует резерв кадров для деоккупированных территорий. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что правительство ищет десятки тысяч патриотических специалистов для работы в деоккупированных регионах, в частности, в Крыму. Она рассказала, что в ближайшее время будет принято соответствующее постановление.