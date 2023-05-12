"Важно фиксировать таких людей": у Зеленского рассказали, возможен ли обмен Богуслаева (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что Украина сможет обменять экс-руководителя "Мотор Сич" на тысячу бойцов. Однако он объяснил, что важно зафиксировать преступления Вячеслава Богуслаева, чтобы позже его не вспоминали за заслуги в экономическом секторе.

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Украина может согласиться на обмен бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева при определенных условиях. Об этом 11 мая рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Исторически важно фиксировать таких людей, чтобы до конца существования их рода все понимали, кто это был. Человек, который во время полномасштабной войны, когда земляков жестоко убивали и насиловали, продолжал поддерживать тех, кто это делал. Это должно быть зафиксировано", – подчеркнул он.

Советник напомнил, что Богуслаев саботировал действия "Мотор Сич", в частности возможность предоставления вертолетов ВСУ. По его мнению, предатель заслуживает жесточайшего уголовного приговора и максимального срока.

"Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию", — отметил Подоляк.

По его мнению, важно зафиксировать это, чтобы позже о Богуслаеве не упоминали как о человеке, который "поднимал" производство "Мотор Сич" и имел большие заслуги в экономической сфере.

Однако советник главы ОП сказал, что обмен возможен, если за предателя враг согласится отдать украинских защитников.

"Если мы сможем за субъекта Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то, безусловно, будем идти на любые обменные процессы", — проинформировал он.

По словам Подоляка, этим вопросом будет заниматься штаб, который занимается обменом пленными.

Интервью с Михаилом Подоляком (об обмене Богуслаева — с 41:50)

Напомним, 11 мая адвокат Вячеслава Богуслаева Руслан Волынец заявил журналистам, что его клиент хочет попасть в список на обмен с РФ из-за плохого состояния здоровья.

Ранее, 10 мая, "Схемы" опубликовали фото заявления Богуслаева с просьбой к президенту о включении его в обменный список. В настоящее время он находится в СИЗО, поскольку обвиняется в пособничестве государству-агрессору, коллаборационной деятельности, содействию деятельности террористической организации и противодействию Вооруженным силам.