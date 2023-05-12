Правительство поддержало постановление о первоочередных шагах после деоккупации Донбасса
Документ предусматривает создание координационных органов для подготовки действий после освобождения оккупированных территорий.
В пятницу, 12 мая, Кабинет министров Украины поддержал постановление о первоочередных шагах по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Правительство одобрило постановление "О подготовке к действиям по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их реинтеграции".
Согласно документу, при Донецкой и Луганской ОВА создаются координационные органы, которые будут проводить подготовку к действиям после освобождения временно захваченных территорий.
Среди прочего, речь идет о составлении плана действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.
Основными направлениями подготовки являются:
- безопасность;
- восстановление органов государственной власти;
- гуманитарное реагирование;
- восстановление инфраструктуры;
- медицинское реагирование и психологическая поддержка;
- социальная защита;
- экономика;
- информационная политика;
- образование.
"Соответствующие планы будут утверждаться по согласованию с Координационным штабом по вопросам оккупированных территорий", – говорится в сообщении.
Напомним, в отчете аналитиков из американского института изучения войны (ISW) от 11 мая указано, что украинские военнослужащие продолжают контрнаступательные действия под Бахмутом. Так, Силы обороны Украины оттеснили оккупантов с участка трассы Т0504 Бахмут-Часов Яр на юго-западе Бахмута.
В этот же день Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, возмутился заявлением ООН о желании завершения войны России против Украины в соответствии с нормами международного права. Он отметил, что Киев согласится на завершение войны в случае возвращения Россией всех земель, включая оккупированные в 2014 году.