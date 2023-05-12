Правительство поддержало постановление о первоочередных шагах после деоккупации Донбасса

Документ предусматривает создание координационных органов для подготовки действий после освобождения оккупированных территорий.

Related video

В пятницу, 12 мая, Кабинет министров Украины поддержал постановление о первоочередных шагах по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правительство одобрило постановление "О подготовке к действиям по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их реинтеграции".

Согласно документу, при Донецкой и Луганской ОВА создаются координационные органы, которые будут проводить подготовку к действиям после освобождения временно захваченных территорий.

Среди прочего, речь идет о составлении плана действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.

Основными направлениями подготовки являются:

безопасность;

восстановление органов государственной власти;

гуманитарное реагирование;

восстановление инфраструктуры;

медицинское реагирование и психологическая поддержка;

социальная защита;

экономика;

информационная политика;

образование.

"Соответствующие планы будут утверждаться по согласованию с Координационным штабом по вопросам оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Напомним, в отчете аналитиков из американского института изучения войны (ISW) от 11 мая указано, что украинские военнослужащие продолжают контрнаступательные действия под Бахмутом. Так, Силы обороны Украины оттеснили оккупантов с участка трассы Т0504 Бахмут-Часов Яр на юго-западе Бахмута.

В этот же день Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, возмутился заявлением ООН о желании завершения войны России против Украины в соответствии с нормами международного права. Он отметил, что Киев согласится на завершение войны в случае возвращения Россией всех земель, включая оккупированные в 2014 году.