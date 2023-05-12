Ракета летела на Иерусалим: Израиль снова применил систему ПРО "Праща Давида"

По информации журналистов, перехват одной ракеты при помощи системы ПРО "Праща Давида" стоит около миллиона долларов.

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Израиль второй раз за последние дни применил систему противоракетной обороны "Праща Давида". Установка сбила ракету, которая летела в направлении Иерусалима, сообщают "Новости Израиля".

Отмечается, что израильская армия (ЦАХАЛ) уже второй раз за время операции "Щит и стрела" использовала систему ПРО "Праща Давида". Зенитно-ракетный комплекс сбил ракету, выпущенную из сектора Газа в сторону Иерусалима.

"Перехват одной ракеты с помощью "Праща Давида" стоит около миллиона долларов. По предварительным данным, под Иерусалимом упали две ракеты, еще две были перехвачены, фрагменты ракеты упали на жилой дом в Бейт-Шемеше", – говорится в сообщении.

ЦАХАЛ получил на вооружение ЗРК "Праща Давида" семь лет назад. До мая 2023 года она использовалась лишь однажды — для перехвата ракеты, выпущенной из Сирии.

Напомним, во время массированного обстрела Израиля 10 мая военные впервые успешно применили ПРО "Праща Давида". Источник журналистов рассказал, что по Тель-Авиву террористы "Исламского джихада" запустили 3 ракеты. Одну из них перехватила новая система ПРО. Остальные снаряды упали на открытой территории и в море.

11 мая Армия обороны Израиля сообщила о гибели руководителя ракетной программы палестинского "Исламского джихада" Али Гали в результате израильских авиаударов в Секторе Газа.