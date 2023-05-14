25 беспилотника и 3 ракеты: что известно о ночной атаке ВС РФ по Украине (фото)

Оккупанты запускали "Калибры" с Черного моря и ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС в день праздника музыки "Евровидение". Тернополь, родной город украинского дуэта TVORCHI, подвергся двойной атаке.

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Российская армия атаковала территорию Украины в ночь на 14 мая с разных направлений, используя ракеты и дроны. Об этом сообщило в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные дроны Shahed-136/131, ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море и крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 и 25 беспилотников ВС РФ, в частности:

18 иранских дронов Shahed-136/131;

один ударный дрон "Ланцет";

два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

четыре беспилотника, тип которых еще уточняют.

Тактическая авиация Воздушных сил ВСУ за 13 мая и к началу суток 14 мая совершила до полусотни самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие, заключили в командовании.

Ракетный удар по Украине 14 мая: какие регионы попали под обстрел?

Вражеская армия обстреляла ракетами Тернополь. Мэр города Сергей Надал писал о попадании в складские помещения. В результате попадания снаряда два человека получили ожоги и осколочные ранения.

По состоянию примерно на 5 часов как уточнил градоначальник, Тернополь подвергся повторной ракетной атаке россиян. Взрывы повредили гражданские здания и автомобили, о пострадавших не сообщалось.

Тернополь атаковали дважды

После второй ракетной атаки специалисты зафиксировали разрушение двух и повреждение 12 дачных домов, обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей, отметил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

В Киеве и области вечером 13 мая работали силы ПВО, Киевская ОВА предупредила о ракетной угрозе. До полуночи ВС РФ запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики, указал начальник КГВА Сергей Попко.

"Скорее всего, для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах. После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления. В воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано", — отметил он.

Прошлой ночью враг нанес ракетные удары из ЗРК С-300, по Харькову и поселку Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом, проинформировал глава местной ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по Харькову и длругим городам в день проведения "Евровидения"

В Минобороны Украины подчеркнули, что оккупанты ударили по Украине в день проведения "Евровидения".

"В то время, когда Европа отмечает праздник музыки, единства и света на песенном конкурсе "Евровидение", Россия запускает крылатые ракеты по Украине, которая противостоит темноте", — сообщили военные чиновники.

Напомним, что у населенного пункта Клинцы Брянской области России 13 мая зенитно-ракетным комплексом "Панцирь" был сбит вертолет Ми-8.

Министерство обороны Украины 12 мая отмечало, что украинские военные более двух месяцев сбивают все российские ракеты и бесилотники.