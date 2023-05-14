25 безпілотників і 3 ракети: що відомо про нічну атаку ЗС РФ по Україні (фото)

Окупанти запускали "Калібри" з Чорного моря та ракети з бомбардувальників Ту-95МС у день свята музики "Євробачення". Тернопіль, рідне місто українського дуету TVORCHI, зазнав подвійної атаки.

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Російська армія атакувала територію України ракетами та дронами в ніч на 14 травня з різних напрямків. Про це повідомило у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні дрони Shahed-136/131, ракети "Калібр" з кораблів у Чорному морі та крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Сили протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 та 25 безпілотників ЗС РФ, зокрема:

18 іранських дронів Shahed-136/131;

один ударний дрон "Ланцет";

два безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";

чотири безпілотники, тип яких ще уточнюють.

Тактична авіація Повітряних сил ЗСУ за 13 травня та до початку доби 14 травня здійснила до півсотні літакових вильотів на вогневу поразку ворога та винищувальне авіаційне прикриття, зробило висновок командування.

Ракетний удар по Україні 14 травня: які регіони потрапили під обстріл?

Ворожа армія обстріляла ракетами Тернопіль. Мер міста Сергій Надал писав про влучення у складські приміщення. Внаслідок влучення снаряда двоє людей отримали опіки та осколкові поранення.

Станом приблизно на 5 годин, як уточнив градоначальник, Тернопіль зазнав повторної ракетної атаки росіян. Вибухи пошкодили цивільні будівлі та автомобілі, про постраждалих не повідомлялося.

Після другої ракетної атаки фахівці зафіксували руйнування двох та пошкодження 12 дачних будинків, уламками ракет пошкоджено цивільні торговельні та господарські об'єкти та 9 вантажних автомобілів, зазначив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

У Києві та області увечері 13 травня працювали сили ППО, Київська ОВА попередила про ракетну загрозу. До опівночі ЗС РФ запустили у повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники, зазначив начальник ОВА Сергій Попко.

"Швидше за все, для виявлення позицій нашої ППО. Усі БПЛА, що рухалися в напрямку Києва, були знищені на далеких підступах. Після півночі була повітряна тривога, пов'язана з атакою крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників із Каспійського напрямку. У повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет не було зафіксовано", — зазначив він.

Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів із ЗРК С-300, по Харкову та селищу Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок, поінформував голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Харкову та іншим містам у день проведення "Євробачення"

У Міноборони України наголосили, що окупанти вдарили по Україні в день проведення "Євробачення".

"У той час, коли Європа відзначає свято музики, єдності та світла на пісенному конкурсі "Євробачення", Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві", — повідомили військові чиновники.

Нагадаємо, що у населеного пункту Клинці Брянської області Росії 13 травня зенітно-ракетним комплексом "Панцир" було збито вертоліт Мі-8.

Міністерство оборони України 12 травня зазначало, що українські військові понад два місяці збивають усі російські ракети та безпілотники.