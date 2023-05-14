"Диснеевская принцесса": Зеленский о переговорах с Путиным до начала большой войны (видео)

Российские войска на Донбассе каждый день устраивали провокации и обстрелы, в результате гибли люди. По словам президента Украины, он много раз звонил, но Кремль не отвечал.

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Президент России Владимир Путин своей политикой все больше изолирует Россию от цивилизованного мира. Об этом он сказал в интервью итальянским СМИ в программе Porta a Porta во время визита в Италию. Фрагменты интервью главы государства опубликовал в Telegram Офис президента Украины.

"Победа для Украины — это не только освобождение от российских оккупантов всех своих территорий, но и привлечение к справедливой ответственности всех виновных в преступлении агрессии против нашего государства", — отметил президент.

Также глава государства вспомнил о переговорах с российским президентом до начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Было много критики, люде не хотели говорить с Путиным, а я сказал, я буду, попробую. Мне это не давало никаких плюсов. Я хотел закончить войну — найти договоренность. Он как диснеевская принцесса, никак не мог найти формат встречи", — отметил глава государства.

Российские войска на Донбассе, как сказал Зеленский, каждый день устраивали провокации и обстрелы, в результате которых были ранены и убиты люди.

По словам украинского президента, он много раз запрашивал телефонный разговор, но Кремль не отвечал.

"С кем говорить? Он ничего не хочет, для него это шутка. Теперь он видит, что стал слабее и ищет механизмы для успокоения всех государств — чтобы не вводили санкции, не помогали Киеву", — заметил он.

Пока нет смысла в попытках других стран или влиятельных политиков стать посредником между Украиной и Россией для прекращения большой войны, добавил он.

"Украина заинтересована в предложениях, способных достичь справедливого мира, прежде всего на основе украинской формулы мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 11 мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил об условиях начала переговоров с Россией. По его словам, сейчас запустили большую кампания, чтобы скорее посадить Украину за стол переговоров на условиях РФ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 9 мая говорил о невозможности переговоров Киева и Москвы из-за убеждений сторон в победу над противником.