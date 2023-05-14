"Діснеївська принцеса": Зеленський про переговори з Путіним до початку великої війни (відео)

Російські війська на Донбасі щодня влаштовували провокації та обстріли, внаслідок чого гинули люди. За словами президента України, він багато разів телефонував, але Кремль не відповідав.

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Президент Росії Володимир Путін своєю політикою дедалі більше ізолює Росію від цивілізованого світу. Про це він сказав в інтерв'ю італійським ЗМІ у програмі Porta a Porta під час візиту до Італії. Фрагменти інтерв'ю глави держави опублікував у Telegram Офіс президента України.

"Перемога для України — це не лише звільнення від російських окупантів усіх своїх територій, а й притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії проти нашої держави", — зазначив президент.

Також глава держави згадав про переговори із російським президентом до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Було багато критики, люди не хотіли говорити з Путіним, а я сказав, я буду, спробую. Мені це не давало жодних плюсів. Я хотів закінчити війну — знайти домовленість. Він як діснеївська принцеса, ніяк не міг знайти формат зустрічі", — наголосив глава держави.

Російські війська на Донбасі, як сказав Зеленський, щодня влаштовували провокації та обстріли, внаслідок яких було поранено та вбито людей.

За словами українського президента, він багато разів запитував телефонну розмову, але Кремль не відповідав.

"З ким говорити? Він нічого не хоче, для нього це жарт. Тепер він бачить, що послабшав і шукає механізми для заспокоєння всіх держав — щоб не вводили санкції, не допомагали Києву", — зауважив він.

Поки що немає сенсу у спробах інших країн чи впливових політиків стати посередником між Україною та Росією для припинення великої війни, додав він.

"Україна зацікавлена в пропозиціях, здатних досягти справедливого миру, насамперед на основі української формули миру", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 11 травня секретар РНБО України Олексій Данілов говорив про умови початку переговорів із Росією. За його словами, зараз запустили велику кампанію, щоб скоріше посадити Україну за стіл переговорів на умовах РФ.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 9 травня говорив про неможливість переговорів Києва та Москви через переконання сторін у перемогу над супротивником.