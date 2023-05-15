На "Донбасс Арену" упали обломки ракеты: оккупанты утверждают об обстреле (фото)

Российские системы ПВО, как отмечают в нелегитимной администрации, якобы отлично сработали и перехватили воздушные цели. Обломки ракеты упали не только на "Донбасс Арену", но и на близлежащую территорию.

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Оккупированный Донецк в понедельник, 15 мая, подвергся ракетным обстрелам. Об этом в своем Telegram -канале сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

По его словам, сработали российские системы ПВО. Обломки якобы сбитой ракеты упали на стадион "Донбасс Арену" и ближайшую территорию.

"Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

Серия взрывов на оккупированных территориях и Брянске

В Луганске 15 мая раздались взрывы. Оккупанты заявили, что якобы это был запуск ракеты Storm Shadow. В нелегитимной администрации заявили, что целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов. В результате происшествия якобы жертв и пострадавших не было. Представитель оккупационной администрации Родион Мельник прокомментировал ситуацию.

Также 15 мая раздались взрывы на территории Брянской области РФ. Беспилотник якобы атаковал состав с военной техникой. В результате налета якобы ударных дронов получили повреждения пять единиц боевой техники. Пропагандисты также сообщили о прилете как минимум десяти мин на территории Климовского района. Российские СМИ отметили, что под обстрел попали постройки в селе Хоромное Климовского района. По населенному пункту якобы выпущено 10 снарядов. Когда на место приехали сотрудники силовых структур, на их автомобиль с беспилотника сбросили взрывное устройство. Примечательно, что на месте обстрела также находился заместитель начальника местного отдела полиции.

Напомним, украинские военные уничтожили FPV-дроном склад боеприпасов ВС РФ. Беспилотник стоимостью около 200 долларов смог обнаружить вражеский состав. Судя по дыму после взрыва, помещение получило серьезные повреждения.