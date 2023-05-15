На "Донбас Арену" впали уламки ракети: окупанти стверджують про обстріл (фото)

Російські системи ППО, як зазначають у нелегітимній адміністрації, нібито відмінно спрацювали та перехопили повітряні цілі. Уламки ракети впали не лише на "Донбас Арену", а й на прилеглу територію.

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Окупований Донецьк у понеділок, 15 травня, зазнав ракетного обстрілу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник окупаційної адміністрації міста Олексій Кулємзін.

За його словами, спрацювали російські системи ППО. Уламки нібито збитої ракети впали на сам стадіон "Донбас Арену" та найближчу територію.

"Подробиці уточнюються", – йдеться у дописі.

Серія вибухів на окупованих територіях та Брянську

У Луганську 15 травня пролунали вибухи. Окупанти заявили, що нібито це був запуск ракети Storm Shadow. У нелегітимній адміністрації заявили, метою обстрілу могла бути територія колишнього авіаційного училища штурманів. Внаслідок події нібито жертв та постраждалих не було. Представник окупаційної адміністрації Родіон Мірошник прокоментував ситуацію.

Також 15 травня пролунали вибухи на території Брянської області РФ. Безпілотник нібито атакував склад із військовою технікою. Внаслідок нальоту нібито ударних дронів зазнали пошкоджень п'ять одиниць бойової техніки. Пропагандисти також повідомили стосовно прильоту як мінімум десяти мін на території Климівського району. Російські ЗМІ зазначили, що під обстріл потрапило споруди у селі Хоромне Климівського району. По населеному пункту нібито випустили 10 снарядів. Коли на місце приїхали співробітники силових структур, на їхній автомобіль з безпілотника скинули вибуховий пристрій. Примітно, що на місці обстрілу також був заступник начальника місцевого відділу поліції.

Нагадаємо, українські військові знищили FPV-дроном склад боєприпасів ЗС РФ. Безпілотник вартістю близько 200 доларів зміг виявити ворожий склад. Судячи з диму після вибуху, приміщення зазнало серйозних пошкоджень.