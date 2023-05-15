Гаубица М777 уничтожила российский "Тюльпан" на левом берегу Херсонской области (видео)
Украинский расчет мог нанести удар по оккупантам управляемыми высокоточными боеприпасами, на что указывает прямое попадание в российскую САУ первым же выстрелом.
В Херсонской области военнослужащие 406 артиллерийской бригады уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм. Видео 15 мая опубликовала пресс-служба подразделения ОАБр им. генерала-хорунжего Алексея Алмазова.
Сообщается, что украинские защитники установили место дислокации российского миномета, который атаковал украинские позиции.
Успешная контрбатарейная борьба позволила артиллеристам уничтожить вражескую САУ вместе с экипажем. Примечательно и то, что артобстрел проводился на сравнительно большом расстоянии с правобережья Днепра.
По мнению журналистов издания Militarnyi, украинский расчет мог нанести удар по оккупантам управляемыми высокоточными боеприпасами, на что указывает прямое попадание в российскую САУ первым же выстрелом.
Точное место дислокации уничтоженной САУ — западные окрестности поселка Нечаево в Херсонской области.
Авторы опубликованной видеозаписи не сообщают о разновидности вооружения, которым был сделан прицельный выстрел. Но известно, что у упомянутой бригады есть гаубицы М777, которые могут комплектоваться высокоточными боеприпасами M982 Excalibur.
2С4 "Тюльпан"
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" был разработан заводом Уралтрансмаш на основе буксованной артиллерийской установки М-240. Российские войска применяют его для уничтожения укреплений, живой силы и техники противника обычными и специальными (ядерными) боеприпасами.
Напомним, что белорусская армия готовится встретить американские танки снайперскими винтовками. По данным расследователей, военнослужащих армии РБ планируют обучать применению против танков M1 Abrams и БМП M2 Bradley винтовки Драгунова.
Также сообщалось, по словам Эмманюэля Макрона, Франция открыла двери для обучения украинских пилотов. Работы в этом направлении могут начаться уже сейчас.