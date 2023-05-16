"Очень много вопросов": Песков назвал очередную цель войны в Украине

По словам пресс-секретаря Путина, Кремль "решительно осуждает" обстрелы Белгородской области, в которых обвиняют ВСУ. Это якобы и есть одна из причин, почему "СВО" будет продолжаться.

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В Кремле назвали новую причину, почему война РФ против Украины все еще продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, цитируют росСМИ 16 мая.

По его словам, война в Украине продолжается, или как они об этом говорят сами — "специальная военная операция", и длится она будет столько, сколько нужно.

Затронуть эту тему он решил во время того, как отвечал на вопрос одного из журналистов про обстрелы Белгородской области, в которых они обвиняют украинскую сторону.

"В целом мы естественно самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", — сказал Дмитрий Песков.

Отдельно было затронута тема зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры продолжаются, но еще есть огромное количество открытых вопросов, которые стоит решить. Когда будет принято решение — он пообещал публично его прокомментировать, а пока что ему нечего добавить.

"В целом, контакты продолжаются, они были. В основном, концентрированный такой сеанс контактов. Вы знаете, что по-прежнему это остается открытым (вопросом). Очень много вопросов, которые касаются нашей части сделки. Сейчас предстоит принятие решения", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая в Кремле прокомментировали слухи о связи владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и ГУР. По словам Дмитрия Пескова это дезинформация и нельзя верить всему, что пишут даже уважаемые издания.

11 мая Дмитрий Песков назвал результаты большой войны в Украине. По его словам оккупанты "высокоточными" ракетами уничтожали украинские оружейные заводы и ангары с вооружением, а НАТО по их мнению прямой участник конфликта.