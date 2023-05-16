"Дуже багато питань": Пєсков назвав чергову мету війни в Україні

За словами прессекретаря Путіна, Кремль "рішуче засуджує" обстріли Бєлгородської області, в яких звинувачують ЗСУ. Це нібито і є одна з причин, чому "СВО" триватиме.

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У Кремлі назвали нову причину, чому війна РФ проти України все ще продовжується. Про це заявив прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, цитують росЗМІ 16 травня.

За його словами, війна в Україні триває, або, як вони про це говорять самі, "спеціальна військова операція", і триватиме вона стільки, скільки потрібно.

Торкнутися цієї теми він вирішив під час того, як відповідав на запитання одного з журналістів про обстріли Бєлгородської області, в яких вони звинувачують українську сторону.

"Загалом ми, звичайно, найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція та продовжуватиметься, щоб цього не було", — сказав Дмитро Пєсков.

Окремо було порушено тему зернової угоди. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що переговори продовжуються, але ще є величезна кількість відкритих питань, які варто вирішити. Коли буде ухвалено рішення, він пообіцяв публічно його прокоментувати, а поки що йому нічого додати.

"Загалом контакти продовжуються, вони були. В основному концентрований такий сеанс контактів. Ви знаєте, що, як і раніше, це залишається відкритим (запитанням). Дуже багато питань, які стосуються нашої частини угоди. Зараз має бути ухвалення рішення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня в Кремлі прокоментували чутки про зв'язок власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та ГУР. За словами Дмитра Пєскова, це дезінформація і не можна вiрити всьому, що пишуть навіть шановані видання.

11 травня Дмитро Пєсков назвав результати великої війни в Україні. За його словами, окупанти "високоточними" ракетами знищували українські збройові заводи й ангари з озброєнням, а НАТО, на їхню думку, — прямий учасник конфлікту.