"Его сила вдохновляла": после ранения на Донбассе чешский медик Тейлор умер в больнице (фото)

В благотворительной организации, основателем которой был погибший медик, подчеркнули, что, помимо спасения раненых на фронте, с первого дня войны он доставлял десятки поставок в труднодоступные районы, вывозил гражданских и координировал добровольцев.

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Медик из Чехии, основатель проекта Phoenix, получивший в марте 2023 года тяжелое осколочное ранение на Донбассе, умер в госпитале. Об этом сообщили 16 мая представители программы Phoenix в своем официальном Facebook.

Представители благотворительной организации, деятельность которой в частности была посвящена обучению украинских солдат боевой медицине, а представители помогали украинским защитникам на передовой, сообщили, что в апреле, получивший ранение Тейлор (в организации отказываются раскрывать его истинную личность) был переведен в больницу в Праге. Однако его жизнь медикам спасти не удалось.

"С глубокой скорбью сообщаем вам печальную новость. Тейлор, основатель проекта Phoenix, наш друг и герой, который лично спас многих раненых воинов на восточном фронте и благодаря которому тысячи солдат и гражданских прошли подготовку по боевой медицине, умер от тяжелого ранения 15 мая 2023 года после нескольких недель борьбы", – указано в сообщении.

Настоящее имя героя в организации предпочли не раскрывать Фото: Facebook

По информации представителей Phoenix, Тейлор с начала полномасштабного вторжения РФ в Украины полностью пожертвовал своей личной и профессиональной жизнью, финансами и сном. Помимо оказания медицинской помощи на фронте, он организовывал гуманитарную помощь — с первого дня войны доставлял десятки поставок в труднодоступные районы, осуществлял вывоз гражданских лиц, координировал добровольцев.

"Его самоотверженность, сила и любовь вдохновляют нас продолжать совершенствовать себя как люди и помогать другим. Решительность и личная храбрость Тейлора, основанные на твердых принципах справедливости и свободы, являются примером, которому мы все должны подходить", — подчеркнули представители организации.

Напомним, 30 апреля стало известно, что в боях с российскими военными погиб сержант ВСУ Андрей "Кельт" Линийчук, которого называли самым результативным украинским зенитчиком.

Также напомним, 4 апреля в бою за Бахмут погиб известный диджей из Херсона Андрей "Мех" Мехряков, который прикрывал своих побратимов.